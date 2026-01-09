「韓国のライバルではない」「アジアでは異次元」５―０圧勝の日本に韓メディアは唖然！「２歳年下のチームで圧倒」「衝撃だ」【U-23アジア杯】
サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップで、連覇を目指すU-23日本代表は現地１月７日、グループステージ初戦でシリアと対戦。５−０で圧勝を飾った。
開始10分にMF大関友翔のゴールで幸先よく先制した日本は、66分と75分にMF佐藤龍之介、87分にFW石橋瀬凪、後半アディショナルタイムにFW道脇豊が加点し、シリアを粉砕した。
この鮮烈なパフォーマンスに、ライバルである韓国のメディアも衝撃を受けたようだ。『OSEN』は「韓国のライバルでなない。王者日本、アジアカップ初戦で５−０の快勝。佐藤龍之介が２ゴール・２アシスト」と見出しを打ち、「日本はアジアで異次元の存在だ」と驚嘆した。
「前回大会の優勝チームである日本のフォームは違った。日本はシリアに対しシュート数で19本対４本、枠内シュート数でも９本対１本と圧倒した。日本は圧倒的な効率性を見せ、６度のビッグチャンスで５ゴールを奪った」
また、『Xports News』は「大岩剛監督率いるU-23日本代表は、U-23アジアカップの初戦で圧倒的な攻撃力を発揮し、アジア制覇への挑戦をスタートさせた」と報道。日本がU-21のメンバーで臨んでいる点に着目し、こう伝えている。
「大会規定の年齢より２歳下のU-21の選手で構成されたチームが、これほど圧倒的なパフォーマンスを見せたのは、特に衝撃的だった」
日本の強さに唖然の様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の10番が圧巻の２ゴール！
