18日が24歳の誕生日で年男でもあるアルビレックス新潟のFW若月大和（23）がスポニチ新潟版のインタビューに応じ、新年の抱負を語った。午（うま）年生まれのスピードスターは「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」で背番号と同じ18得点を目標に掲げ、その後の26〜27年シーズンではチームの中心選手としてJ1昇格を決める覚悟を口にした。（取材・構成、西巻 賢介）

――新潟に加入し、J2降格を味わった昨季を振り返って。

「苦手なことに目を向けて取り組んだ一年だった。（前所属の）湘南は背後、山口でも競った後のこぼれ球と、やることがはっきりして考えずに得意なことをやっていた。新潟では最初、難しい（パスの）受け方をして結局ボールを失って、自信をなくしかけた」

――想像より新潟のサッカーは難しかったか？

「他のクラブより長年いる選手が多く、より難しくなった。長く選手がいるのは、いい面も悪い面もあってサッカーを理解している選手は多かったけど、うまくいかなくなった時に柔軟に考えられなかった」

――自身2年ぶりのJ1で成長できたか？

「体を鍛え直して体重は3キロ増量して66キロになった。サッカーに対する姿勢でも成長できて、サポーターに認められたいという気持ちが神戸戦のゴールにつながり、自分をアピールできた。プレーが成功してからは周りの選手も必要としてくれるようになった」

――昨年9月には結婚を発表し、私生活も充実しているのでは？

「責任感が出てきて、大人になったな、という感じです。守るべき人ができる、というのはこういうことなんだなと。特に、以前はお金のことは何も考えていなかったけど、考えるようになった。貯金とか、節約しようとか、そういう気持ちになった（笑い）」

――新潟の生活は？

「秋に嫁とワンちゃんとキャンプに行って散歩していたら“（愛犬の）ウルちゃんだ”と声をかけられてアルビの（影響力の）凄さを知った。そのキャンプ場は誰もいないようなところなのに（笑い）」

――新しい一年の幕が開けた。残念ながらJ2からの再出発となるが、今季の目標は？

「チームの中心になりたい。初めてゴールの大歓声を浴びて、ここで中心で出続けたい、長くいたいという気持ちが分かった。百年構想リーグをスタメンで出て、26〜27年シーズンでJ1に上げたい。そうすれば自分への注目度も変わる」

――ゴール数などの具体的な目標は？

「（1試合1点の）18ゴール。FWなので、ゴールで運命はいくらでも変えられる。その自信は凄くある。失敗を恐れずにチャレンジできる期間。百年構想リーグでどれだけチームを完成できるかが大事。新しい新潟のスタイルを体現したい」

◇若月 大和（わかつき・やまと）2002年（平14）1月18日生まれ、群馬県出身の23歳。湘南―FCシオン（スイス）―湘南―山口。加入1年目の昨季はシーズン終盤に出場機会を得て、8試合に出場して1得点。昨年9月に結婚を発表。背番号18。1メートル70、66キロ。利き足は右。

▽明治安田Jリーグ百年構想リーグ 秋春制移行前の2〜6月に実施する特別大会。J2・J3は地域リーグラウンドで計40チームを10チームずつ4組に分けリーグ戦を行い、各組同順位の4チームによるノックアウト方式のプレーオフラウンドで最終順位を決める。新潟は「WEST―A」で富山、金沢、FC大阪、奈良と愛媛、今治、徳島、讃岐、高知の四国勢と同組。開幕戦は敵地で愛媛と対戦する。