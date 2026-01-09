◇プレミアリーグ マンチェスターC １ー１ ブライトン（2026年1月7日）

ブライトンのMF三笘薫（28）が7日、イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・シティー戦で値千金の同点ゴールを決めた。左足首負傷による離脱から復帰した前節に続いて2戦連続で先発し、0―1の後半15分に右足で約4カ月ぶりとなる今季2点目をマーク。レスター在籍時代のFW岡崎慎司が17年に決めて以来、強豪マンCから得点した史上2人目の日本人となり、完全復調への一歩を刻んだ。

何度も右の拳を小さく握り、三笘が吠えた。2位の強豪を優勝争いから後退させた一撃は、負傷からの復帰後初にしてW杯イヤーの初ゴール。「またチームの一員になった感じ。厳しい展開だったので、チームを鼓舞したかった」。昨年9月13日のボーンマス戦以来118日ぶりの得点を奪い、両親も観戦した敵地でサポーターをあおった。

鮮やかな一撃だった。後半15分、中央左寄りで横パスを受けると、カットインから右足を一閃（いっせん）。「相手の足が開くのは分かった」とMFニコ・ゴンサレスの股を抜き、世界屈指の名手、GKドンナルンマの届かない右下を正確に射抜いた。以後も左サイドで決定機をつくり、「Sussex World」は10点満点中チーム最高タイの8点。他の地元メディアでも高評価が相次いだ。

昨年9月27日のチェルシー戦で左足首を負傷し、約2カ月半離脱。「出ていない分を、これから取り戻していかないと」と決意していた。体調不良もあり、復帰後の先発はまだ2度目ながらこの日は最長となる83分間プレー。試合後、ヒュルツェラー監督は「100％の状態になるよう促す必要がある」と起用を継続する方針を示し、自身も「常に試合に出ることを求められている。しっかり結果を出していきたい」と誓った。

森保ジャパンにも朗報だ。優勝を掲げるW杯で左膝前十字じん帯断裂のMF南野（モナコ）を欠く可能性が高い中、かかる期待は大きい。8日に警視庁のイベントに参加した森保監督は「復活という意味でもいいゴール。日本人もやれるんだと見せてくれたことは、これからの活動にも後押しになる」とうなずいた。1次リーグ初戦のオランダ戦まで157日。日本のエースが復活ののろしを上げた。