自分たちの意に沿わない相手に対し、一方的に威圧を強め、譲歩を迫るのは中国の常套（じょうとう）手段である。

経済を武器に使った不当な措置は、断じて容認できない。

中国が、軍民両用（デュアルユース）の製品について、日本への輸出を禁止すると発表した。

禁輸となる具体的品目など不明な点は多いものの、電気自動車やスマートフォンなどに不可欠なレアアース（希土類）の関連製品が含まれる可能性が高いという。

中国は、尖閣諸島沖で中国漁船が海上保安庁の船に体当たりした２０１０年にも、レアアースの日本への輸出を止めたことがある。その後、日本政府や企業は調達先を中国以外に広げてきたが、今も約７割を中国に依存している。

今回、レアアースの禁輸が長引けば、日本の製造業が減産などに追い込まれる恐れがある。政府はＧ７（先進７か国）などと協力し、サプライチェーン（供給網）の拡大に取り組まねばならない。

日本企業には、中国との貿易にはリスクがあると改めて認識し、冷静に対応してもらいたい。

中国には、日本が軍事力を強化している、と国際社会に訴える意図があるのだろう。日本を貶（おとし）めるための宣伝戦のレベルを一段引き上げたと言える。

中国商務省は、禁輸の理由について「日本の指導者が公然と台湾海峡への武力介入の可能性を暗示した」とする談話を出した。

台湾有事を巡る高市首相の昨年１１月の国会答弁を撤回させるため、日中関係を悪化させている責任は首相個人にある、と印象づけようとしているようだ。

中国軍は台湾を取り囲む形の大規模な演習を繰り返し、昨年末にも実施した。地域の緊張を高めているのは中国自身ではないか。

日本政府や経済界は、対中関係の安定を望んでいる。日中友好が大事であることは当然である。

しかし、先月の読売新聞の世論調査で、高市内閣の中国に対する姿勢を６２％が「評価する」とし、「評価しない」の２５％を大きく上回ったことが示しているように、中国の威圧的な言動がかえって日本の友好感情を傷つけている。

中国の習近平政権はかねて、自由貿易体制を擁護すると強調している。政治的な意図から対日貿易を制限することは、中国の国際的な信用を損ねるだけだ。

政府は、中国の振る舞いがいかに独善的か国際社会に訴えつつ、経済的威圧をやめるよう中国に粘り強く働きかける必要がある。