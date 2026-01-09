航空機同士が衝突、炎上した事故の要因とされる人為的なミスは、過去にも起きていたのに、教訓が生かされなかったのはなぜか。

今後、十分に検証せねばなるまい。

羽田空港で２０２４年１月に発生した日本航空機と海上保安庁機の衝突事故で、国の運輸安全委員会が経過報告書を公表した。これを踏まえ、今後、再発防止策や被害の軽減策をまとめるという。

事故は、海保機が滑走路に誤進入したことに加え、日航機も管制官も、その動きに気づかない、という三つの人的要因が重なって起きたとされている。

報告書が今回、焦点を当てたのは、このうち管制官の不手際だ。海保機が滑走路に誤進入した際、管制官の手元の画面に警告が表示されたのに、管制官らが注意を払わなかったという。

他の航空機の監視に気をとられたようだが、航空機を安全に離着陸させる管制官の職務がおろそかになっていたと言うほかない。

事故後、警告表示に加えて、警報音も鳴るようにシステムを改修したという。再びミスが起きぬよう、対応の手順を現場に徹底し、日頃から訓練を重ねてほしい。

警告が事故防止に生かされなかったケースは過去にもある。静岡県沖の上空で０１年、日航機同士が異常接近し、衝突を回避する際に５７人が重軽傷を負った事故だ。

航空機の運航監視システムが両機の接近を感知し、管制官に警告したが、管制官は適切な措置を取れなかった。この種の事態への対応について、規定が未整備だったため、警告を認識しながら、両機を安全に誘導できなかった。

この教訓が生かされなかったのは明らかだ。重大事故につながる恐れがある「ヒヤリ・ハット」の事例を共有し、まずは危機意識を高めることが重要だ。

人為的なミスを完全になくすことは難しい。ミスが起きても、他の職員や機械が、それを補うような仕組みを整える必要がある。

事故で海保機は、機長を除く乗員５人が死亡した。一方、日航機は炎に包まれながら、帰省客ら３７９人が全員脱出し、奇跡的に死者はいなかった。乗客の避難誘導については、うまくいった点と改善点も洗い出しておきたい。

羽田の事故から２年が経過した。事故後も、各地の空港では航空機が停止線を越えたり、工事車両が滑走路に誤進入したりするトラブルが相次いでいる。衝撃的な羽田事故の記憶を薄れさせず、事故防止に全力を尽くすべきだ。