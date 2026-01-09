今も５０００柱近くの遺骨が眠る太平洋のテニアン島で集団埋葬地が発見された。

父親が同島で戦死した山崎功さん（８３）（島根県出雲市）は、父や戦友の遺骨を捜し続けてきた。「ずっと土の下に埋まっていたご遺骨を１柱でも多く日本に帰したい」と決意を新たにしている。（波多江一郎）

山崎さんは昨年４〜５月、現地で埋葬地を特定する作業に加わった。「小高くなった一帯で１メートル５０ほど掘り進めると土の質が変わり、ご遺骨があった。すぐ横でも別のご遺骨が見つかり、集団埋葬地で間違いないと確信した」と振り返る。

発見の端緒は２０１１年度、厚生労働省が米国立公文書館で米軍が作成した集団埋葬地の一覧表を入手したことにさかのぼる。

島に二つの集団埋葬地があることや、それぞれの埋葬者数と地点を示す緯度・経度が記されていた。１４年度には地図も見つかった。しかし記録された地点で遺骨は見つからなかった。

２３年度に事態が動く。厚労省が米国立第２次世界大戦博物館で見つけた戦時中の埋葬地の写真に特徴的な石段が写っていた。昨春の調査で石段跡を探し出し、地面を掘ったところ、遺骨が見つかった。

山崎さんは昨年７〜８月、現地に向かった。地中から靴を履いたままの遺骨や、胸の近くにボタンがある遺骨が次々に見つかった。８０年前をうかがい知る手がかりが生々しく残り、「ご遺骨が無念だと叫んでいるように感じ、涙が出る思いだった」。

◇

山崎さんの父・金三郎さん（享年３５歳）は、海軍の警備隊に所属していた。生還した隊員の著書によると、部隊は沿岸部のほか、今回の埋葬地付近にも配置されていた。

テニアンは、同じ北マリアナ諸島のサイパンやグアムと並び、日本が本土を守り、戦争を続けるうえで不可欠な「絶対国防圏」の一角とされていた。だが１９４４年７月に米軍に攻められ、翌月に陥落する。金三郎さんもこの際に戦死したとみられる。遺骨は家族の元に戻っていない。

金三郎さんが召集を受けたとき山崎さんは１歳に満たず、父の記憶は全くない。母・マス子さん（１９９２年に７９歳で死去）や親戚から、父は製材工として働き、運動が得意だったと聞かされた。ただ母は多くを語ってくれない。「海軍にいたというから、船が沈んで亡くなったんだろう」と思った。

戦後は病弱なマス子さんと兄の３人で暮らした。生活に余裕はなかったが、勉強に励み、松江工業高等専門学校の技官となり、定年まで勤め上げた。

◇

現役から退いて落ち着いたある日、父の戦死公報を改めて見た。＜テニアン島で敵上陸軍と交戦中戦死＞と書かれていた。戦死公報は１９７２年頃、実家が火事で全焼したときに、マス子さんが命からがら持ち出したものだった。もっと父に向き合いたいと思った。

２００４年、遺族会の慰霊巡拝で初めてテニアンを訪れた。輝く太陽と青い海が印象的だった。「おやじも同じ風景を見ていたのか」と目が潤んだ。

遺骨収集に参加し、現地には１０回以上通っている。洞窟内には手りゅう弾が転がり、「小野」と文字が彫られたフォークも見つけた。「兵士たちはどんな思いで最期を迎えたのか」と胸が痛んだ。ＤＮＡ鑑定に向けて自身の検体は提出しているが、父だけではなく１人でも多くの戦友の遺骨を捜したいと思うようになった。「遺族にとって戦争は終わっていない」。戦後８１年の今年も、山崎さんは現地に向かう。

◇

先の大戦では３１０万人の戦没者のうち２４０万人が沖縄、硫黄島を含む海外で命を落とし、現在も１１２万の遺骨が帰っていないとされる。国は２９年度までを戦没者遺骨収集推進法に基づく「集中実施期間」と位置づけている。

◆テニアン島＝第１次世界大戦以降、日本の委任統治領となった島で、面積は伊豆大島（東京）とほぼ同じ。１９４４年７月、米軍が上陸し、長野県などから出征した部隊が迎え撃ったが全滅した。島の飛行場からは翌年、広島と長崎に原爆を投下した爆撃機「Ｂ２９」が飛び立った。