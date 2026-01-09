沖縄県中部の米軍キャンプ瑞慶覧（ずけらん）内の一部区域（約５ヘクタール）が２０２６年度中にも日本側に返還される見通しとなったことがわかった。

嘉手納基地（嘉手納町など）以南の米軍施設・区域返還計画の対象の一つだが、最速で２４年度としていた合意の履行がずれ込んでいた。実現すれば、２１年５月の米軍牧港補給地区の一部（約０・１９ヘクタール）の返還以来となる。

複数の日本政府関係者が明らかにした。政府は、９月の任期満了に伴う沖縄県知事選も見据え、負担軽減を着実に進める姿勢を打ち出したい考えだ。

今回の返還区域は、キャンプ瑞慶覧内の「喜舎場（きしゃば）住宅地区」の一部（北中城（きたなかぐすく）村）で、米軍人・軍属らの居住エリアとなっている。区域内の住居は同キャンプ内の代替地に移す。

返還後の跡地は県などが管理し、沖縄自動車道の喜舎場スマートＩＣの入り口の増設や、跡地沿いの県道８１号線（県道宜野湾北中城線）の拡幅などを進める構想だ。渋滞緩和の効果が見込まれ、政府関係者は「県民生活の向上につながり、目に見える負担軽減策にできるはずだ」と期待する。

基地負担軽減を巡り、小泉防衛相は８日、同県名護市にある米軍機のヘリパッド（着陸帯）の一つについて、日米間で閉鎖に向けて調整していることを明らかにした。那覇市で記者団に語った。名護市から騒音問題で撤去要望が出ていた。