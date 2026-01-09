¥¢¥ë¥ÓBB¡¢¿·Ç¯½é¾¡Íø¤À¡ª¡ÈÇ¯ÃË¡ÉÄ¹Ã«Àî3»î¹ç¤Ö¤êÀèÈ¯Éüµ¢Ç»¸ü¡ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤Ï¡¢10Æü¤«¤é¥Û¡¼¥à¤ÇÅìµþZ¤È¤Î2Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£8Æü¤Ï¿·³ã¸©Æâ¤ÎÌïÉ§ÂÎ°é´Û¤Ç¼ÂÀïÎý½¬¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£3»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¤¬Ç»¸ü¤ÊSGÄ¹Ã«ÀîÃÒ¿¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢·ç¾ì¤·¤¿2»î¹çÊ¬¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¡¢¿·Ç¯½é¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡·ç¾ì¤·¤¿2»î¹çÊ¬¤Ï¼è¤êÊÖ¤¹¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤ëÅìµþZÀï¤ËÎ×¤à¡£ºòÇ¯12·î20Æü¤«¤é¤ÎÆÁÅç2Ï¢Àï¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÆ±¹Ô¤»¤º·ç¾ì¡£¸½ºß¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â²óÉü¤·¡¢ÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï3Ï¢ÇÔÃæ¡£¡ÖÆ°²è¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¸¤¯Áê¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤È¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï²²¤»¤º¤Ë¸À¤¦¡£±Âô½á´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Î¥Ö¡ÊÄ¹Ã«Àî¡Ë¤¬¹¶¼é¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ä¡£¥³¡¼¥È¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍê¤ê¤Ë¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡º£Ç¯11·î¤Ë36ºÐ¤È¤Ê¤ëÇ¯ÃË¡£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤ÎÇ¯ÃË¤Ë¤Ê¤ë¡£¤´±ï¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¿·³ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·³ã¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤òÊ´¤Ë¤¹¤ë³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÇ¯ÃË¤é¤·¤¯¸À¤¨¤Ð¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±¤Æ¤¤¤¯°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¿ÍÀ¸¤â·ü¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï16¾¡10ÇÔ¤Ç6°Ì¡£¤Þ¤º¤Ï¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¥«¡¼¥É¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¡£
¡¡¡û¡ÄÅìµþZ¤Ë¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ2Ï¢¾¡¡£2ÀïÌÜ¤Ç3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È4ËÜ¤ò´Þ¤à19ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿PGÈõ¸ý¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤ÆÁ°²ó¤è¤ê¤âÂ¿¤¯ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£ºòÇ¯12·î¤ÏÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ë»þ¤ËÂÎ¤¬ÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¤ËÂÎ¤Î¥±¥¢¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÉüÄ´¡£¡Ö¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£