15歳の少女に現金を渡してわいせつな行為をし、さらにその様子を撮影してアダルトビデオとして販売したとして、イベント会社社長の男が逮捕されました。この会社はミュージシャンGACKTさんのファンクラブも運営しています。

捜査関係者によりますと、不同意性交や児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで警視庁に逮捕されたのは、イベント会社「カケルエンターテイメント株式会社」社長の粟津彰容疑者（51）です。

この会社は、ミュージシャンのGACKTさんのライブの制作やファンクラブの運営も行っています。

粟津容疑者は去年7月、東京・新宿区歌舞伎町で声をかけた15歳の少女に対し、少女が16歳未満であることを知りながら、新宿区内のホテルで4万円を渡してわいせつな行為をし、その様子を撮影してアダルトビデオとして販売した疑いがもたれています。

粟津容疑者は少女に「顔はAIで加工するから」と伝え、動画を撮影していたということです。

粟津容疑者は調べに対し「私のコレクションとして保存した上でアダルトビデオとして販売していたことに間違いありません。アダルトビデオは私が監督兼男優をしていました。自分の性欲に負けてしまいました」と話しているものの、少女の年齢に関しては「18歳という認識だった」と容疑を一部否認しているということです。

また、粟津容疑者の自宅から押収されたハードディスクからは、10代から20代とみられる女性とのわいせつな行為を撮影した動画が約1700点見つかっていて、警視庁は、同様の犯行を繰り返していたとみて捜査しています。