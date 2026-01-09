ＤｅＮＡは８日、西武にＦＡ移籍した桑原将志外野手（３２）の人的補償として、古市尊捕手（２３）を獲得したことを発表した。

古市は、高松南から四国ＩＬｐ徳島を経て、２０２１年度育成ドラフト１位で西武に入団。昨年は１０試合の出場にとどまったものの、強肩が売りの高いディフェンス力を誇る若手捕手だ。

チーム編成としては、正捕手・山本をはじめ高卒４年目の松尾、ベテランの戸柱と盤石の３本柱が控えるが、木村球団社長は「守備型のキャッチャーというところでいいバランスになる。うちにとっていい選択」と獲得理由について説明。「数年先を見据えた中で、守備能力として数年後には１軍に割って入る可能性がある選手」と将来的な層の厚みも見据えた。

相川監督は「肩も強く、スローイングもいい」と期待を込めていた。

◆古市 尊（ふるいち・たける）２００２年６月１５日生まれ、２３歳。香川県出身。１７６センチ、７４キロ。右投げ右打ち。捕手。高松南、四国ＩＬｐ・徳島を経て２１年度育成ドラフト１位で西武入団。２３年４月に支配下登録。プロ初出場は同年５月１０日・ロッテ戦。ＮＰＢ通算４５試合で７４打数１６安打の打率・２１６、０本塁打、０打点。