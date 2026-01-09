【しまむらの茶色パンツ】がシルエット良き！ 大人のサマ見え♡「着回しコーデ」

こなれ感のあるパンツといえば、ウエストから裾にかけてゆるくカーブを描くシルエットが特徴。【しまむら】では、冬らしいブラウンのカーブパンツが販売されています。1点投入するだけでサマになりますが、着回し力の高さも注目のポイント。カジュアルからきれいめまで、おしゃれさんたちのコーデ案を紹介します。

親しみやすいカジュアルコーデ

【しまむら】「MEG*カーブパンツ L 中茶」\1,969（税込）

冬にふさわしい、温かみのあるノルディック柄のニットで、気取らないデイリールックが完成。パンツのゆったりしたフィット感は、腰から太ももにかけてのボリュームをカバーしてくれそう。「試着してシルエットの良さにびっくり」したという@miu___wearさんのコメントにも納得です。深いブラウンに対して、明るい色味のトップスや小物を選ぶことで、重見えを軽減できます。

流行色を味わうワントーンコーデ

ニットもブラウンでまとめると、ワントーンならでは洗練された大人の雰囲気に。上下のカラーを揃えることで、縦のラインが強調された印象になり、パンツのシルエットを主役にしつつ脚をスラッと見せることができそう。ブラウンに優しさがあるぶん、ブラックの小物やハードなアクセサリーで、引き締めるとバランスが整います。

小物が光るリラックスコーデ

90年代を彷彿とさせるチェックシャツは、取り入れるだけで着こなしに程よいアクセントを添えてくれるアイテム。大きく空いたVネックニットとのレイヤードでメンズライクに振ると、肩肘張らずにこなれて見えます。あえて、対照的なパール調のアクセサリーを合わせるのが、大人っぽさを引き上げるコツ。ラフな印象に終わらず、フェミニンさが香ります。

冬色のキレイめカジュアルコーデ

冬に映えるシルバーをアクセントにした、穏やかなトーンのなかに鋭さが走るコーデ。クリーンなホワイトを上に持ってくることで、冬でも顔まわりが明るく見えそう。ブークレ生地ジャケットで、パンツの色味と調和する柔らかいニュアンスも取り入れて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S