オリックス・太田椋内野手（２４）が８日、「ダル級」の地元ＰＲを誓った。故郷の大阪・羽曳野市役所を表敬訪問し、山入端（やまのは）市長からは同じ「はびきの応援大使」を務めるダルビッシュ（パドレス）のように「ぜひ太田選手も（市を）ＰＲしてくれたらうれしい」とのリクエスト。これを受け早速、同市の名産品を紹介した。

「かめばかむほどうま味が出てくる。（酒の）いいつまみやと思います」と太鼓判を押したのは、馬肉をくん製させた「さいぼし」。中学時代から愛するソウルフードだと明かし、「ありっすね！」と京セラＤの球場グルメ化も構想した。２５年１月にも市役所を訪れ、同年は１１３試合でリーグ４位の打率２割８分３厘、ともに自己最多の１０本塁打、５２打点と飛躍。縁起のいい場所で「毎回、胸を張って帰ってこられるような成績を残せるように」と約束した。

「シーズン中は腰が結構、痛くなりやすい。体の使い方を見直したい」と自身初の全試合出場を目指すプロ８年目に向け、２５年オフからはピラティスも導入。「しっかり僕が活躍することによって、羽曳野を広めていけたら」と南河内の思いを背負い、さらなる高みを目指す。（南部 俊太）

〇…麦谷が「年男」の飛躍を誓った。２４年のドラフト１位外野手は、今年の干支（えと）でもある「午（うま）年」生まれ。この日は大阪・舞洲で調整し「自分の中で１００試合出るというのが目標。レギュラーを取るという強い気持ちを忘れずに」と宣言した。プロ１年目の２５年は７９試合でチームトップの１２盗塁。「（馬のように走りたい？）そうしておきましょう（笑）」と、５０メートル走５秒８５の快足で流れを呼び込むつもりだ。