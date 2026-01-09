乃木坂46が8日、東京・乃木神社で成人式を行った。今年は5期生の菅原咲月（20）五百城茉央（20）奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）瀬戸口心月（20）の5人が参加した。

それぞれ思いを込めて晴れ着を選び、菅原は赤、五百城は深い紺、奥田は白と黒、愛宕はピンク、瀬戸口はグレー調の振り袖姿で登場。やや緊張した面持ちで境内をゆっくりと歩き、本殿で祈祷（きとう）を受けた。今年の5人は午（うま）年に合わせ「パカラッパカラッ世代です！」。馬のように力強く、軽やかに駆け上がってみせる。

奥田は「パカラッパカラッ世代」を考案し「全て“ウマく”いきますようにという願いを込めて、名付けさせていただきました。100点満点中2026点です！」と自信満々に命名した。新成人としての抱負は「乃木坂46の円陣にもあるように、努力、感謝、笑顔を忘れずに、そしておちゃめかつ上品な、いや、“じょうひひーん”な女性になれるように」。絵馬には「老若男女から愛してもらえる人になる」と書いた。人生の目標でもあるという言葉を胸に「こんな人になれるように努力を頑張ります」と持ち前の笑顔が光った。

◆奥田（おくだ）いろは 2005年8月20日、千葉県生まれ。ミュージカル「レイディ・ベス」でダブル主演に。

菅原は新成人の抱負を「1つ1つの言葉の重みを理解して、誰かに伝えられる大人に」と掲げた。グループの副キャプテンだが「ポンコツなイメージを持たれることが多い」とし、「より大人で、先輩・後輩問わず頼っていただけるような、強く、そして『日常から美しい』を心がけていきたいなと思います」と誓った。5人を代表して「いろんなグループがいる今だからこそ出せる乃木坂46の良さ、今のメンバーの強み、楽曲の素晴らしさを皆さまにお伝えして、どんどん坂を上っていければなと思います」と決意を示した。

◆菅原咲月（すがわら・さつき）2005年10月31日、千葉県生まれ。24年12月から副キャプテン。

五百城は絵馬に「無邪気な心をいつまでも」としたため「大人になるとしっかりしなくちゃなと思う。それも大切ですが、素直な心、真っすぐな心も忘れずにいたいなという思いで書きました」。正月は地元の友人と「無邪気な心」で「今の私たちに足りない」と鬼ごっこに興じた結果「次の日私だけ熱が出ました…」と苦笑い。「適度に無邪気に過ごす年にしようと思います」と気を引き締め、「体調管理をしっかり、そしてチャレンジ精神を忘れずに、いろんなことに挑戦し続ける健康第一な1年にしたいです」と掲げた。

◆五百城茉央（いおき・まお）2005年7月29日、兵庫県生まれ。いとこに日向坂46の正源司陽子。

瀬戸口は絵馬に「努力、感謝、笑顔を胸に！」と書いた。昨年6期生として加入し、40枚目シングル「ビリヤニ」でダブルセンターに抜てき。「今年は2回目のことが増えていくと思うんですけど、初心の努力、感謝、笑顔を忘れずにいきたいなと思って書きました」と丁寧に話した。「20年間で7番目くらいに緊張していて…」と当初は硬い表情も、目標を語るうちに次第に笑顔に。「どんなことに挑戦したいのか、どんなことが好きなのか、プライベートでもお仕事でも見つけていく年にしたいと思っています！」と抱負を語った。

◆瀬戸口心月（せとぐち・みつき）2005年7月16日、鹿児島県生まれ。高校でチアリーディング部。

愛宕は「乃木坂46としての活動は2年目を迎えるので、馬のようにどこまでも駆けていく1年にしたいです」と目標を掲げた。「表現の幅を広げる」とも決意。昨年は6期生だけのライブ「新参者」公演を完遂するなど経験を重ね「自分が得たものを今年にもつなげていける、そんなすてきな1年になったらいいな」と語った。初めてお酒を飲んだ感想は「1口目で喉が燃えました」と衝撃。「先輩方と（瀬戸口）心月と飲めたらなとずっと思っていて。いつかかなったらうれしいです」と大人メンバーへの仲間入りを願った。

◆愛宕心響（あたご・ここね）2005年9月17日、兵庫県生まれ。特技は華道。