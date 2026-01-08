俳優の勝地涼（39)が8日放送の日本テレビ系「見取り図の間取り図ミステリー」（木曜後10・00）にゲスト出演し、自宅について語った。

まず、この日のゲストでタレントの後藤真希が自宅について「猫ちゃんが3匹いるんです。夜になったら猫ちゃんたちの大運動会が半端じゃなくて。だから、めちゃめちゃ大きなケージを買って、そこでゆっくりしてて欲しい」と語った。

それを聞いた勝地も「同じで猫飼っていて。僕、いろいろ事情があって一人で暮らしているんですけど」と吐露。この日の番組のタイトルが「家族の幸せ空間SP」を見て「俺でいいのかな？」と言い共演者の笑いを誘った。

さらに「なので、部屋がちょっと余ってるんで、猫のために…もう猫の専用部屋です」と、猫のための部屋を設けていると明かした。写真で、猫のためのグッズしか置かれていない部屋を紹介するとお笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎から「贅沢ですね。猫ちゃん持て余しません？」との声も。勝地は「ここにいたりもしますけど、基本的に甘えん坊なんで、僕にずっとついて来たり…」と答えていた。

勝地は18年7月に女優の前田敦子と結婚。19年3月に長男が誕生したが、21年に離婚。その後も3人で旅行に出かけたりと良好な関係を続けている。また、愛猫「メル」は今年5月で12歳。24年の誕生日には勝地は「この10年色んなことあったね。そのたびに君がいてくれてよかったと思ってるよ。ありがとう」と存在に感謝していた。