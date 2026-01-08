乃木坂46が8日、東京・乃木神社で成人式を行った。今年は5期生の菅原咲月（20）五百城茉央（20）奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）瀬戸口心月（20）の5人が参加した。

それぞれ思いを込めて晴れ着を選び、菅原は赤、五百城は深い紺、奥田は白と黒、愛宕はピンク、瀬戸口はグレー調の振り袖姿で登場。やや緊張した面持ちで境内をゆっくりと歩き、本殿で祈祷（きとう）を受けた。今年の5人は午（うま）年に合わせ「パカラッパカラッ世代です！」。馬のように力強く、軽やかに駆け上がってみせる。

◇ ◇ ◇

愛宕は「乃木坂46としての活動は2年目を迎えるので、馬のようにどこまでも駆けていく1年にしたいです」と目標を掲げた。「表現の幅を広げる」とも決意。昨年は6期生だけのライブ「新参者」公演を完遂するなど経験を重ね「自分が得たものを今年にもつなげていける、そんなすてきな1年になったらいいな」と語った。初めてお酒を飲んだ感想は「1口目で喉が燃えました」と衝撃。「先輩方と（瀬戸口）心月と飲めたらなとずっと思っていて。いつかかなったらうれしいです」と大人メンバーへの仲間入りを願った。

◆愛宕心響（あたご・ここね）2005年9月17日、兵庫県生まれ。特技は華道。