乃木坂46が8日、東京・乃木神社で成人式を行った。今年は5期生の菅原咲月（20）五百城茉央（20）奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）瀬戸口心月（20）の5人が参加した。

それぞれ思いを込めて晴れ着を選び、菅原は赤、五百城は深い紺、奥田は白と黒、愛宕はピンク、瀬戸口はグレー調の振り袖姿で登場。やや緊張した面持ちで境内をゆっくりと歩き、本殿で祈祷（きとう）を受けた。今年の5人は午（うま）年に合わせ「パカラッパカラッ世代です！」。馬のように力強く、軽やかに駆け上がってみせる。

奥田は「パカラッパカラッ世代」を考案し「全て“ウマく”いきますようにという願いを込めて、名付けさせていただきました。100点満点中2026点です！」と自信満々に命名した。新成人としての抱負は「乃木坂46の円陣にもあるように、努力、感謝、笑顔を忘れずに、そしておちゃめかつ上品な、いや、“じょうひひーん”な女性になれるように」。絵馬には「老若男女から愛してもらえる人になる」と書いた。人生の目標でもあるという言葉を胸に「こんな人になれるように努力を頑張ります」と持ち前の笑顔が光った。

◆奥田（おくだ）いろは 2005年8月20日、千葉県生まれ。ミュージカル「レイディ・ベス」で主演に。