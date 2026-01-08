乃木坂46が8日、東京・乃木神社で成人式を行った。今年は5期生の菅原咲月（20）五百城茉央（20）奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）瀬戸口心月（20）の5人が参加した。

それぞれ思いを込めて晴れ着を選び、菅原は赤、五百城は深い紺、奥田は白と黒、愛宕はピンク、瀬戸口はグレー調の振り袖姿で登場。やや緊張した面持ちで境内をゆっくりと歩き、本殿で祈祷（きとう）を受けた。今年の5人は午（うま）年に合わせ「パカラッパカラッ世代です！」。馬のように力強く、軽やかに駆け上がってみせる。

瀬戸口は絵馬に「努力、感謝、笑顔を胸に！」と書いた。昨年6期生として加入し、40枚目シングル「ビリヤニ」でダブルセンターに抜てき。「今年は2回目のことが増えていくと思うんですけど、初心の努力、感謝、笑顔を忘れずにいきたいなと思って書きました」と丁寧に話した。「20年間で7番目くらいに緊張していて…」と当初は硬い表情も、目標を語るうちに次第に笑顔に。「どんなことに挑戦したいのか、どんなことが好きなのか、プライベートでもお仕事でも見つけていく年にしたいと思っています！」と抱負を語った。

◆瀬戸口心月（せとぐち・みつき）2005年7月16日、鹿児島県生まれ。高校でチアリーディング部。