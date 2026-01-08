乃木坂46が8日、東京・乃木神社で成人式を行った。今年は5期生の菅原咲月（20）五百城茉央（20）奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）瀬戸口心月（20）の5人が参加した。

それぞれ思いを込めて晴れ着を選び、菅原は赤、五百城は深い紺、奥田は白と黒、愛宕はピンク、瀬戸口はグレー調の振り袖姿で登場。やや緊張した面持ちで境内をゆっくりと歩き、本殿で祈祷（きとう）を受けた。今年の5人は午（うま）年に合わせ「パカラッパカラッ世代です！」。馬のように力強く、軽やかに駆け上がってみせる。

◇ ◇ ◇

五百城は絵馬に「無邪気な心をいつまでも」としたため「大人になるとしっかりしなくちゃなと思う。それも大切ですが、素直な心、真っすぐな心も忘れずにいたいなという思いで書きました」。正月は地元の友人と「無邪気な心」で「今の私たちに足りない」と鬼ごっこに興じた結果「次の日私だけ熱が出ました…」と苦笑い。「適度に無邪気に過ごす年にしようと思います」と気を引き締め、「体調管理をしっかり、そしてチャレンジ精神を忘れずに、いろんなことに挑戦し続ける健康第一な1年にしたいです」と掲げた。

◆五百城茉央（いおき・まお）2005年7月29日、兵庫県生まれ。いとこに日向坂46の正源司陽子。