乃木坂46が8日、東京・乃木神社で成人式を行った。今年は5期生の菅原咲月（20）五百城茉央（20）奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）瀬戸口心月（20）の5人が参加した。

それぞれ思いを込めて晴れ着を選び、菅原は赤、五百城は深い紺、奥田は白と黒、愛宕はピンク、瀬戸口はグレー調の振り袖姿で登場。やや緊張した面持ちで境内をゆっくりと歩き、本殿で祈祷（きとう）を受けた。今年の5人は午（うま）年に合わせ「パカラッパカラッ世代です！」。馬のように力強く、軽やかに駆け上がってみせる。

◇ ◇ ◇

菅原は新成人の抱負を「1つ1つの言葉の重みを理解して、誰かに伝えられる大人に」と掲げた。グループの副キャプテンだが「ポンコツなイメージを持たれることが多い」とし、「より大人で、先輩・後輩問わず頼っていただけるような、強く、そして『日常から美しい』を心がけていきたいなと思います」と誓った。5人を代表して「いろんなグループがいる今だからこそ出せる乃木坂46の良さ、今のメンバーの強み、楽曲の素晴らしさを皆さまにお伝えして、どんどん坂を上っていければなと思います」と決意を示した。

◆菅原咲月（すがわら・さつき）2005年10月31日、千葉県生まれ。24年12月から副キャプテン。