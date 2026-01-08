和歌山競輪場の開設76周年記念「オッズパーク杯 和歌山グランプリ（G3）」が開幕する。昨年末のKEIRINグランプリを制した郡司浩平が1番車のチャンピオンユニホームで今年初戦を迎える。初日12R特選は前が松井宏佑、後ろが簗田一輝―和田健太郎と鉄壁の布陣。番手で有利に戦える郡司が26年白星スタートを決めるか。ただ、地元地区の記念で脇本雄太―南修二の近畿SSタッグが黙っていない。昨年成長した松本貴治の一撃も軽視できない。

南関4車は松井―郡司―簗田―和田でまとまった。本命はグランプリ王者の郡司。松井が勝負どころで一気に先手を奪っていき、郡司が展開有利に抜け出す。強敵は脇本。昨年10月のケガからGPを1走したのみ。まだ不安を取り除けていないが、スピードは一級品。力の両立で＜1＞＝＜9＞が本線となる。簗田が続いて南関決着となる＜1＞＜6＞は必要。位置取りうまい松本貴は、まず中団を確保して捲りを狙っていくか。

＜1＞郡司浩平 グランプリの後は休みを取りつつ練習して問題ない。和歌山は記念優勝があるし、割と走りやすいイメージ。松井君へ。

＜2＞南修二 昨年はラインのみなさんのおかげ。いつも通り特に変わったことはしていない。寒くて感触はよく分からないが不安なところはない。脇本君。

＜3＞松本貴治 練習はしっかりできました。調子は走ってみて。和歌山は走りやすい。自力で。

＜4＞小倉竜二 次まで空いていたので追加が入るとは思っていた。地元F1は予想通りの着。疲れはない。松本君の後ろ。

＜5＞松井宏佑 前回は疲れが抜けなくて自分らしいレースが最後までできなかった。前回よりは疲れはたまっていないと思う。自力。

＜6＞簗田一輝 前回の感覚はそんなに悪くはなかった。年末年始も練習したし変わりない。南関3番手。

＜7＞渡部幸訓 思ったより回復が遅れて復帰まで時間がかかった。2週間くらい思い切りモガけた。練習では戻っていると思う。単騎で流れを見ながら。

＜8＞和田健太郎 （落車明けで）イメージとしては6、7割の感じ。和歌山は好きなバンクで相性もいい。南関4番手。

＜9＞脇本雄太 グランプリはテクニック不足もあるし、肘の感覚も良くなかった。2日ほど休んでから練習を再開した。自力。