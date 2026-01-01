セリエA 25/26の第19節 クレモネーゼとカリアリの試合が、1月9日02:30にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。

クレモネーゼはデニス・ヨンセン（FW）、ジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはジャンルカ・ガエターノ（MF）、ジェンナーロ・ボレッリ（FW）、ジト・ルブンボ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。クレモネーゼのジェイミー・バーディ（FW）のアシストからデニス・ヨンセン（FW）がゴールを決めてクレモネーゼが先制。

さらに29分クレモネーゼが追加点。フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）のアシストからジェイミー・バーディ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とクレモネーゼがリードしてハーフタイムを迎えた。

カリアリは後半の頭から選手交代。ジェリー・ミナ（DF）からセバスティアーノ・エスポジト（FW）に交代した。

51分、カリアリのジェンナーロ・ボレッリ（FW）のアシストからミシェル・アドポ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

56分、カリアリは同時に2人を交代。マッテオ・プラティ（MF）、ジト・ルブンボ（FW）に代わりルカ・マッツィテッリ（MF）、アダム・オベルト（DF）がピッチに入る。

60分、クレモネーゼは同時に3人を交代。デニス・ヨンセン（FW）、ウォーレン・ボンド（MF）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）に代わりトンマーゾ・バルビエリ（DF）、ヤリ・バンデピュッテ（FW）、アレッシオ・ゼルビン（MF）がピッチに入る。

66分、カリアリが選手交代を行う。ジャンルカ・ガエターノ（MF）からセミ・キリツォイ（FW）に交代した。

84分、カリアリが選手交代を行う。ガブリエレ・ザッパ（DF）からヤエル・トレピ（FW）に交代した。

後半終了間際の88分カリアリが同点に追いつく。ルカ・マッツィテッリ（MF）のアシストからヤエル・トレピ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後もクレモネーゼの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、クレモネーゼは11分にウォーレン・ボンド（MF）、81分にフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）に、またカリアリは2分にジェンナーロ・ボレッリ（FW）、90+1分にセバスティアーノ・ルペルト（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-09 04:30:16 更新