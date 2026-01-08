ファーストリテイリングが、「ジーユー（GU）」のクリエイティブ・ディレクターにフランチェスコ・リッソ（Francesco Risso）を任命した。リッソのディレクションによる初のコレクションは2026年秋冬シーズンを計画しており、年内には「ユニクロ（UNIQLO）」とのコラボレーションも予定している。詳細は後日発表される。

イタリア出身の同氏はフィレンツェ、ニューヨーク、ロンドンでファッションを学んだのちに「プラダ（PRADA）」で10年間にわたりデザインの経験を積み、その後2016年から2025年まで「MARNI（マルニ）」のクリエイティブ・ディレクターを務めていた。また、同職在任中の2022年にはユニクロとのコラボレーションライン「ユニクロ アンド マルニ（UNIQLO and MARNI）」も手掛けた。

ファーストリテイリングが2025年10月に発表した2025年8月期通期決算におけるジーユーの業績は、売上収益が前年同期比3.6％増だったものの、営業利益は同9.3％減と落ち込んでいた。

◾️ファーストリテイリング：公式サイト