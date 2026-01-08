ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関9th 山口シネマ杯」が初日を迎える。注目は12Rドリーム戦だ。なお、今節からミッドナイトの12R発売締め切り時刻が22時30分となる。

末永が機力を整えてインから先マイに持ち込む。好素性機の倉持が追走の1番手。高田は握って攻める。下関でV実績のある野中はカド自在に。チルト3度の宮脇は大外捲り単注。

＜1＞末永和也 下がることはないけど少し回転不足だった。だんだんタレる感じがある。本体を含めていろいろ考えてみる。

＜2＞倉持莉々 ペラは叩きました。前節の野田彩加さんは展示タイムが出ていないし、足も良くなさそうだった。ペラはまだ中途半端で前検は参考外。

＜3＞高田ひかる 班では目立つことも下がることもなかった。ペラは叩いていったけど、また乗って修正していく。

＜4＞野中一平 特訓で下がることはないし1人で乗っていても違和感はなかった。1回レースしてみる。

＜5＞中田元泰 回転はよく上がっていた。かといって、直線で下がることもなかった。悪くはない。ペラの形を確認してから外周り。

＜6＞宮脇遼太 チルト3度のまま。握り込みは3度特有の鳴きが入る感じがあって難しいけど、行き足から伸びは明らかに良かった。初日は固定4号艇とドリーム6号艇ならステイですね。しっかりスタート行ければ楽しみはある。