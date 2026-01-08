フィギュア全米選手権

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全米選手権は7日（日本時間8日）、ミズーリ州セントルイスで女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、26歳アンバー・グレンが83.05点をマークし、首位に立った。2位の20歳アリサ・リウも81.11点と80点超え。坂本花織（シスメックス）が昨年12月に記録した79.43点を上回り、「なんつーハイスコア！」と驚きの声が上がっている。

衝撃の得点が刻まれた。まずは18人中16番目に登場したリウが、3回転ルッツ―3回転ループのコンビネーションジャンプを決めるなどし、技術点で43.68点、演技構成点で37.43点をマーク。合計81.11点と80点台に乗せ、首位に立った。国際連盟（ISU）公認スコアではないが、昨年12月の全日本選手権で坂本が記録した79.43点の“今季世界最高点”（非公認）を超えた。

さらに最終滑走のグレンは、冒頭のトリプルアクセルを着氷。ステップやスピンでも加点を得て技術点で46.14点、演技構成点で36.91点という会心の演技を披露した。合計83.05点でリウを抜きトップに。こちらもISU非公認ではあるが、仮に公認記録だった場合、紀平梨花が2019年4月にマークした歴代4位の83.97点に次ぐ高得点だ。

X上の日本ファンの間では、「なんつーハイスコア！」「アンバーがさらにすごい点出してた 全米も熾烈」「83って……」「80以上が二人もいる 3A成功のアンバーはわかるけどアリサすごない？」「海外勢五輪に向けてのピークあわせエグいかもな ショートで83?!」「ほんとどこの国でも代表争いは大変だぁ…」「上位陣ノーミスとレベル4続出」などとレベルの高さに驚く声が相次いだ。

3位は75.72点のイザボー・レヴィト。フリーは9日（日本時間10日）に行われる。2月に開幕するミラノ・コルティナ五輪の女子シングルでは、坂本花織、千葉百音、中井亜美の3人が日本代表に選出されている。米国女子も表彰台争いの強力なライバルとなりそうだ。



（THE ANSWER編集部）