Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの五関晃一（４０）が、韓国の総合芸術賞と称される百想芸術大賞で５部門にノミネートされ、演出賞を受賞したドラマ「悪の花」の舞台化作品で主演を務めることが８日、分かった。

同作は、日本でも大ヒットしたドラマ「愛の不時着」などを手がけた制作会社「スタジオドラゴン」による企画・制作で、舞台化は世界初。五関は連続殺人犯の息子、ト・ヒョンスを演じる。１８年前の事件をきっかけに金属工芸作家ペク・ヒソンとして身分を詐称して生き、妻で刑事のチャ・ジウォンと幸せな生活を送っていた。しかし、その裏には「秘密とうそにまみれた予想だにしない真実が眠っていた」というサスペンス・ラブストーリー。

五関は「登場人物の関係性や過去が複雑に絡み合っていて、先の気になるストーリーにすごく引き込まれました。とても難しい役ですが、見てくださった方々もしっかり引き込めるよう役とストーリーに向き合いすてきな作品にできるよう頑張ります」と覚悟を示した。上演は３月６〜１５日まで東京・ＩＭＭ ＴＨＥＡＴＥＲ、同月２８、２９日に大阪・森ノ宮ピロティホールで。