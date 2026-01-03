timelesz橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝、新CMで役所広司と初共演「優しい顔で見守ってくれた」
【モデルプレス＝2026/01/09】timelesz（タイムレス）の橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が出演する新CM「ダンスレッスン」篇、「求人ボックスのうた」篇が、1月12日より放映。俳優の役所広司と初共演を果たす。
【写真】timelesz新メンバー、大物俳優と初共演
本CMでは、お馴染みのキャラクター「ミスター・ボックス」を演じる役所に加え、新たに橋本・猪俣・篠塚の3人が登場。ダンススタジオで披露する軽快な振り付けや、一度聴いたら耳に残る「求人ボックスのうた」を通して、仕事探しに対する不安を前向きなワクワクへと変えていく世界観をユーモラスに描く。
「ダンスレッスン」篇では、橋本・猪俣・篠塚がダンスレッスンをしているところに、突如ミスター・ボックスが出現。3人が仕事探しをしていると思い、求人ボックスを届けにきたミスター・ボックスだったが、届け先が間違っていた様子。果たして正しい届け先は見つかるのか、4人の掛け合いと意外な結末が見どころだ。
「求人ボックスのうた」篇では橋本・猪俣・篠塚が求人ボックスのCMでお馴染みのメロディに合わせて、「求人ボックスのうた」とキレのあるコミカルなダンスを披露。その様子をミスター・ボックスが優しく見守る。
撮影開始前、メイクの待ちなどのわずかな合間も惜しんでダンスの練習に励んでいた3人。いざ撮影が始まると、役所が見守る中、息の合った華麗なダンスを披露した。監督から「OK」の声がかかった後も、より高いクオリティを求めて自ら再テイクを希望するなど、その姿勢はストイックそのもの。今回が初共演となる役所は、カメラが回っていない間も真摯にパフォーマンスと向き合う彼らの姿を終始優しい眼差しで見守っていた。（modelpress編集部）
Q1. 橋本さん・猪俣さん・篠塚さんと初共演となりましたが、特に印象に残っているシーンがあれば教えてください。
ダンススタジオで3人が踊っている姿はとても素晴らしかったです。セットも素晴らしかったですし、そこで踊る3人は本当にキラキラしていました。
Q2.役者をされている中で自分自身の「唯一無二の強み」は何だと考えていますか？その強みを発揮したことで、最近「うまくいったぞ！」と内心ガッツポーズした具体的なエピソードがあれば教えてください。
「晴れ男」であることですかね。2週間ほどイギリスで撮影をした際に、現地に到着した時は雨が降っていて、でも撮影の間は一度も降らず、撮影が終わって帰る日になるとまた雨が降っていたということがありました。「晴れ男」というのは僕の強みかもしれません（笑）！
Q3.俳優としてご活躍されていますが、現在の職業以外で挑戦してみたい職業はありますか？
植木屋さんは、いつも見ていて楽しそうだなと思います。あとは大工さんもやってみたいです。
Q4.2026年の抱負を教えてください。
2025年に続き、2026年も前半はハードな撮影になりそうなので、2026年の後半は少し休養を取りながら、健康を意識して身体づくりをしたいなと思います。
Q5.最後に、仕事探しを通じて新しい挑戦をしようとしている人にエールをお願いします！
大変なこともあると思いますが、やはり仕事の中に楽しみや喜びを見つけることが大切だと思います。頑張ってください！
Q1.役所広司さんと初共演となりましたが、特に印象に残っているシーンがあれば教えてください。
篠塚：役所さんが差し出してくれた箱を覗く場面です。いろいろな角度から何度もテイクを重ねたので、特に印象に残っています。
橋本：その後の「俺たち、明日に向かってもう走り出してますから」と僕たちが役所さんに言う場面も印象的でした。
猪俣：役所さん、優しい顔で見守ってくれたよね！
Q2.皆さんはグループ活動をされている中で自分自身の「唯一無二の強み」は何だと考えていますか？その強みを発揮したことで、最近「うまくいったぞ！」と内心ガッツポーズした具体的なエピソードがあれば教えてください。
猪俣：勝負強さ！この前timeleszのメンバーみんなでトランプゲームの大富豪をやったのですが、20戦ぐらい負けなかったです！
篠塚：僕は弱かったよね（笑）。でもあれは仕方ない。あの手札でやれることは全てやった結果です。
Q3.本CMの公開は2026年1月です。2026年の抱負を教えてください。
篠塚：努力して、人に対する感謝を忘れずに、ファンやスタッフの皆さまと楽しく1年を過ごすことができたらいいなと思います。
猪俣：CMが2026年1月に公開ということで、もし仕事探しをしている友達がいたら求人ボックスを紹介してあげます！
橋本：僕は車の免許をとります！免許とったら3人でドライブいこう！
Q4.最後に、仕事探しを通じて新しい挑戦をしようとしている人にエールをお願いします！
篠塚：僕にとってもアイドルというお仕事は新しい挑戦で、難しいこともありますが、新しい挑戦をする人を応援してくれる人は絶対にいるので、皆さんも楽しく頑張ってほしいと思います！
橋本：何か新しいことに挑戦するというのは不安もあると思いますが、挑戦しないと分からないことがあると思います。胸を張って、自信を持って挑戦してください！応援しています！
猪俣：将来何をやればいいのか探している人はたくさんいると思いますが、求人ボックスでお仕事を探したり、いろいろな場所に行ったりして、ゆっくり将来の夢ややりたいことを見つけてほしいなと思います。
【Not Sponsored 記事】
