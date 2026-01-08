HANA『オリコン年間ランキング2025』アーティスト別セールス部門・新人ランキング1位獲得

HANAが『第58回 オリコン年間ランキング 2025』（集計期間：2024年12月23日付～2025年12月15日付/実質集計期間：2024年12月9日～2025年12月7日）における、音楽ソフト＝シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・Blu-rayの総売上金額が最も高かった新人アーティストを発表する「アーティスト別セールス部門」の「新人ランキング」で1位を獲得。国内女性グループによる1位獲得は、2016年度の欅坂46以来9年ぶり、令和で初となった。

■「本当に（ファンの）皆さんのおかげ」（JISOO）

期間内売上は23.6億円に達し、2006年度の絢香以来19年ぶり、令和初の国内女性アーティストによる期間内売上20億円超え。内訳は、83.2パーセント（19.6億円）がストリーミング、2.8パーセント（0.7億円）がデジタルシングル（単曲）、14.0パーセント（3.3億円）がCDシングルとなっており、ストリーミング再生数が大きく牽引し、年間新人1位を獲得した。

ストリーミングでは、2025年4月配信開始のメジャーデビュー曲「ROSE」が好調。「オリコン年間ランキング2025」の「作品別売上数部門ストリーミングランキング」で女性アーティスト最高位となる6位にランクインした他、「Blue Jeans」も14位にランクインするなど、女性アーティストとして唯一、TOP20内に2作を送り込んだ。

さらにダウンロード、CDの売り上げも積み上げ、「アーティスト別セールス部門」の「新人ランキング」1位獲得へと繋がった。

