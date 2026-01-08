７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が、「オリコン年間ランキング２０２５」の「アーティスト別セールス部門新人ランキング」で１位を獲得した。ＣＤやストリーミングでの売り上げを計上したランキングで、２３億６０００万円を記録。国内女性グループの１位獲得は欅坂４６（現・櫻坂４６）以来９年ぶりで、２０億円超えも絢香以来１９年ぶり偉業を達成した。

ＨＡＮＡの飛躍ぶりを象徴する形となった。昨年は累計約２億４０００万回再生を記録したメジャーデビュー曲「ＲＯＳＥ」など再生回数１億回以上の作品を５曲リリース。ストリーミングの売り上げで大きく数字を伸ばし、２位のＴＷＳと倍以上の差をつけた。

ＫＯＨＡＲＵ（２０）は「本当にびっくりです」と歓喜。ＪＩＳＯＯ（ジス、２５）も「こんなにもすてきな賞をいただいたのは本当に（ファンの）皆さんのおかげ」とかみ締めた。

同ランキングを始め、昨年は「輝く！日本レコード大賞」の最優秀新人賞受賞や、ＮＨＫ紅白歌合戦への初出場など躍進続きの一年になった。

今年もさらなる活躍を見据えており、ＫＯＨＡＲＵは「１位をいただいたからには『これからも新人』『ずっと新人』『一生、新人』という気持ちで、いつも新鮮な気持ちで頑張っていきたいと思います」と決意。３月からは初の全国ホールツアーを控え、ＣＨＩＫＡ（２１）は「これからもたくさん皆さんと会えるように頑張っていきます」と誓っていた。