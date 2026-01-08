HANAが総売上・新人1位、国内女性アーティストの売上20億円突破は令和初「“一生、新人”という新鮮な気持ちで」【オリコン年間】
7人組ガールズグループ・HANA が、9日発表の『オリコン年間ランキング2025』の「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」で１位を獲得。期間内売上23.6億円となり、令和で初めて国内女性アーティストによる期間内売上20億円超えを達成した。
【年間ランキング】HANAが1位！2位は？ ILLITもランクインした新人ランキング
■メジャーデビュー曲「ROSE」のストリーミング再生数がけん引
「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」は、音楽ソフト〈シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・Blu-ray Disc（以下BD）〉の総売上金額が最も高かった新人アーティストを発表するランキング。
1位に輝いたHANAは、SKY-HI率いるBMSG社とラッパー／シンガー・ちゃんみなによるガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』から誕生した7人組ガールズグループ。国内女性グループによる1位獲得は、2016年度の欅坂46以来9年ぶりで、令和では初となる。
期間内売上は23.6億円に達し、2006年度の絢香以来19年ぶり、かつ令和で初めて、国内女性アーティストによる期間内売上20億円超えを記録した。
今回の記録にメンバーのKOHARUは、「本当にびっくり」と驚きながらも、「『新人ランキング』1位をいただいたからには、“これからも新人”、“ずっと新人”、“一生、新人”という気持ちで、いつも新鮮な気持ちで頑張っていきたいと思います」と気持ちを新たに。JISOOは、「こんなにも素敵な賞を頂いたのは本当に（ファンの）皆さんのおかげなので、これからもっともっと頑張ります。ありがとうございます」と感謝を述べた。
売上の内訳は、19.6億円（83.2%）がストリーミング、3.3億円（14.0％）がCDシングル、0.7億円（2.8％）がデジタルシングル（単曲）となっており、ストリーミング再生数が大きくけん引しての年間セールス新人1位となった。
ストリーミングでは2025年4月配信開始のメジャーデビュー曲「ROSE」が好調。「オリコン年間ランキング2025」の作品別売上数部門「ストリーミングランキング」で女性アーティスト最高位となる6位にランクイン。「Blue Jeans」も14位に入り、女性アーティストとして唯一、TOP20内に2作を送り込んだ。
こうしたストリーミングのヒットに加え、ダウンロードやCDの売上も積み上げ、「アーティスト別セールス部門」の「新人ランキング」1位獲得へと繋がった。
【全員】皆さんこんにちは、HANAです！
【KOHARU】この度「オリコン年間ランキング2025」の「アーティスト別セールス部門新人ランキング」で1位を獲得しました。
【全員】ありがとうございます。
【KOHARU】本当にびっくりですね。「新人ランキング」1位をいただいたからには“これからも新人”、“ずっと新人”、“一生、新人”という気持ちで、いつも新鮮な気持ちで頑張っていきたいと思います。
【全員】頑張ります！
【MOMOKA】2025年の印象的な出来事はなんでしょうか？何かある？
【MAHINA】ファンミ（HANA 1st FANMEETING『HANA with HONEYs』）かな？ファンの方と初めて近い距離で私たちだけのライブができたのが、すごくうれしかったです。ファンの人の歌声も聴くことができて本当に感動的なライブだったかなと思います。
【KOHARU】「グループとして今後挑戦したいことや目指したい目標はありますか？」とのことですが、今年はホールツアー（HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”）完走を私たち目標として頑張っていきたいと思います。みんな健康にね。
【JISOO】幸せにね。
【KOHARU】最後に応援してくださっている皆さんへ。
全員 新年明けましておめでとうございます！
【CHIKA】私たちのプレデビューの日からもうすぐ1年が経つんやね。
【MAHINA】早い〜！
【CHIKA】本当にたくさん応援してくれて、本当に本当にありがとうございます。
【全員】ありがとうございます。
【CHIKA】ホールツアーなど、これからもたくさん皆さんと会えるように頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いいたします。
【全員】よろしくお願いします。
【JISOO】あと、こんなにも素敵な賞を頂いたのは本当に（ファンの）皆さんのおかげなので、これからもっともっと頑張ります。ありがとうございます。
【全員】ありがとうございます！以上、HANAでした。
※集計期間：2024/12/23付〜2025/12/15付 実質集計期間：2024年12月9日(月)〜2025年12月7日(日)
【年間ランキング】HANAが1位！2位は？ ILLITもランクインした新人ランキング
■メジャーデビュー曲「ROSE」のストリーミング再生数がけん引
「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」は、音楽ソフト〈シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・Blu-ray Disc（以下BD）〉の総売上金額が最も高かった新人アーティストを発表するランキング。
期間内売上は23.6億円に達し、2006年度の絢香以来19年ぶり、かつ令和で初めて、国内女性アーティストによる期間内売上20億円超えを記録した。
今回の記録にメンバーのKOHARUは、「本当にびっくり」と驚きながらも、「『新人ランキング』1位をいただいたからには、“これからも新人”、“ずっと新人”、“一生、新人”という気持ちで、いつも新鮮な気持ちで頑張っていきたいと思います」と気持ちを新たに。JISOOは、「こんなにも素敵な賞を頂いたのは本当に（ファンの）皆さんのおかげなので、これからもっともっと頑張ります。ありがとうございます」と感謝を述べた。
売上の内訳は、19.6億円（83.2%）がストリーミング、3.3億円（14.0％）がCDシングル、0.7億円（2.8％）がデジタルシングル（単曲）となっており、ストリーミング再生数が大きくけん引しての年間セールス新人1位となった。
ストリーミングでは2025年4月配信開始のメジャーデビュー曲「ROSE」が好調。「オリコン年間ランキング2025」の作品別売上数部門「ストリーミングランキング」で女性アーティスト最高位となる6位にランクイン。「Blue Jeans」も14位に入り、女性アーティストとして唯一、TOP20内に2作を送り込んだ。
こうしたストリーミングのヒットに加え、ダウンロードやCDの売上も積み上げ、「アーティスト別セールス部門」の「新人ランキング」1位獲得へと繋がった。
【全員】皆さんこんにちは、HANAです！
【KOHARU】この度「オリコン年間ランキング2025」の「アーティスト別セールス部門新人ランキング」で1位を獲得しました。
【全員】ありがとうございます。
【KOHARU】本当にびっくりですね。「新人ランキング」1位をいただいたからには“これからも新人”、“ずっと新人”、“一生、新人”という気持ちで、いつも新鮮な気持ちで頑張っていきたいと思います。
【全員】頑張ります！
【MOMOKA】2025年の印象的な出来事はなんでしょうか？何かある？
【MAHINA】ファンミ（HANA 1st FANMEETING『HANA with HONEYs』）かな？ファンの方と初めて近い距離で私たちだけのライブができたのが、すごくうれしかったです。ファンの人の歌声も聴くことができて本当に感動的なライブだったかなと思います。
【KOHARU】「グループとして今後挑戦したいことや目指したい目標はありますか？」とのことですが、今年はホールツアー（HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”）完走を私たち目標として頑張っていきたいと思います。みんな健康にね。
【JISOO】幸せにね。
【KOHARU】最後に応援してくださっている皆さんへ。
全員 新年明けましておめでとうございます！
【CHIKA】私たちのプレデビューの日からもうすぐ1年が経つんやね。
【MAHINA】早い〜！
【CHIKA】本当にたくさん応援してくれて、本当に本当にありがとうございます。
【全員】ありがとうございます。
【CHIKA】ホールツアーなど、これからもたくさん皆さんと会えるように頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いいたします。
【全員】よろしくお願いします。
【JISOO】あと、こんなにも素敵な賞を頂いたのは本当に（ファンの）皆さんのおかげなので、これからもっともっと頑張ります。ありがとうございます。
【全員】ありがとうございます！以上、HANAでした。
※集計期間：2024/12/23付〜2025/12/15付 実質集計期間：2024年12月9日(月)〜2025年12月7日(日)