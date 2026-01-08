NY株式8日（NY時間13:22）（日本時間03:22）
ダウ平均　　　49282.35（+286.27　+0.58%）
ナスダック　　　23448.10（-136.18　-0.58%）
CME日経平均先物　51530（大証終比：+340　+0.66%）

欧州株式8日終値
英FT100　 10044.69（-3.52　-0.04%）
独DAX　 25127.46（+5.20　+0.02%）
仏CAC40　 8243.47（+9.55　+0.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.484（+0.015）
10年債　 　4.169（+0.022）
30年債　 　4.847（+0.015）
期待インフレ率　 　2.276（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.863（+0.051）
英　国　　4.404（-0.012）
カナダ　　3.403（+0.007）
豪　州　　4.668（-0.091）
日　本　　2.072（-0.044）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.40（+1.41　+2.52%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4462.80（+0.30　+0.01%）

ビットコイン（ドル）
91123.75（+115.80　+0.13%）
（円建・参考値）
1429万1849円（+18162　+0.13%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ