ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２８６ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式8日（NY時間13:22）（日本時間03:22）
ダウ平均 49282.35（+286.27 +0.58%）
ナスダック 23448.10（-136.18 -0.58%）
CME日経平均先物 51530（大証終比：+340 +0.66%）
欧州株式8日終値
英FT100 10044.69（-3.52 -0.04%）
独DAX 25127.46（+5.20 +0.02%）
仏CAC40 8243.47（+9.55 +0.12%）
米国債利回り
2年債 3.484（+0.015）
10年債 4.169（+0.022）
30年債 4.847（+0.015）
期待インフレ率 2.276（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.863（+0.051）
英 国 4.404（-0.012）
カナダ 3.403（+0.007）
豪 州 4.668（-0.091）
日 本 2.072（-0.044）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.40（+1.41 +2.52%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4462.80（+0.30 +0.01%）
ビットコイン（ドル）
91123.75（+115.80 +0.13%）
（円建・参考値）
1429万1849円（+18162 +0.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
