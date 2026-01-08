ＮＹ時間の中盤に入ってユーロ円が急速に売られており、１８２円台に下落。一時１８２．６５円付近まで下落し、２１日線を下放れる展開が見られている。



前日発表の１２月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）の減速はＥＣＢにとって朗報だった。その要因は金融政策というよりも、エネルギー価格の下落や変動の大きい航空運賃による可能性が高い。



短期的には理事会メンバー間の議論を左右する公算は小さいものの、２０２６年にかけてディスインフレがさらに進むようであれば、今後数カ月でタカ派の影響力が和らぐ可能性が高まる。１２月のＨＩＣＰは前年比２．０％となり、１１月の２．１％から減速していた。



EUR/JPY 182.74 USD/JPY 156.85 EUR/USD 1.1650



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

