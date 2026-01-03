新作、待ってました！【UNIQLO and JW ANDERSON】大人が狙いたい♡「サマ見えシャツ」

新作が登場するたび注目を集める【ユニクロ】 ×【JW ANDERSON（ジェイダブリュー アンダーソン）】。今季は、色や柄、シルエットでさりげなく変化をつけたい冬にぴったりな「サマ見えシャツ」が登場しています。差し色やチェック柄、デニム素材など、ベーシックを軸にしながらも大人が取り入れやすいラインナップ。レイヤードが映える今の時季、装いの鮮度を高めてくれる一枚をチェックして。

シンプルデザイン & 短丈で重ね着にも重宝しそう

【ユニクロ】「オックスフォードシャツ」\3,990（税込）

公式サイトによると「肌ざわりがよいコットンレーヨン混素材」を使用した、ミニマルなデザインの一品。シャツの下にタートルネックを仕込んだり、上からセーターを重ねたりと冬のレイヤードコーデにも重宝しそうです。前裾には刺繍ロゴをさりげなく配し、シンプルななかにコラボらしいアクセントをプラス。ショート丈なので、ボリュームのあるボトムスともバランスよく着こなせそう。

差し色として投入したい！ カラー × チェック

【ユニクロ】「オックスフォードシャツ/チェック」\3,990（税込）

冬コーデが単調に見えがちなときは、シャツの色で印象を変えるのも一つの手。こちらはイエローとピンクをベースにしたチェック柄の2色展開で、装いにほどよい華やぎを添えてくれます。ショート丈のボクシーフォルムや前裾の刺繍ロゴなど、先に紹介したオックスフォードシャツと同じ仕様。セーターやアウターに仕込みやすく、色と柄で遊びたい人におすすめです。

軽やかなアクセントを添えてくれそうなストライプ

【ユニクロ】「オックスフォード オーバーサイズシャツ/ストライプ」\3,990（税込）

オフホワイトをベースにしたストライプ柄が、装いにさりげない表情を添えるシャツ。公式サイトによると「コットンレーヨン素材で適度な落ち感。やわらかくしなやかな風合い」とされており、重ね着する季節にも取り入れやすそうです。丈はやや長めで、脇にスリットが入っているのが特徴。一枚で着ても自然と動きが出やすく、軽やかな印象で着こなせるはず。

デニムながらラフすぎず大人っぽく着られそう

【ユニクロ】「デニムシャツ」\3,990（税込）

デニムシャツながら、レギュラーフィットできれいめな装いにもなじみやすそうな一枚。「コットン100%のデニム素材」（公式サイトより）を使用しており、デニムらしいカジュアルさはありつつも、主張しすぎないデザインが特徴です。胸元のパッチポケットやブラウンステッチ、同系色のロゴ刺繍など、細部を控えめにまとめることで、落ち着いた印象で着られそう。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K