ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３１８ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式8日（NY時間12:22）（日本時間02:22）
ダウ平均 49314.45（+318.37 +0.65%）
ナスダック 23461.61（-122.67 -0.52%）
CME日経平均先物 51550（大証終比：+360 +0.70%）
欧州株式8日終値
英FT100 10044.69（-3.52 -0.04%）
独DAX 25127.46（+5.20 +0.02%）
仏CAC40 8243.47（+9.55 +0.12%）
米国債利回り
2年債 3.480（+0.010）
10年債 4.167（+0.020）
30年債 4.843（+0.011）
期待インフレ率 2.274（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.863（+0.051）
英 国 4.404（-0.012）
カナダ 3.401（+0.005）
豪 州 4.668（-0.091）
日 本 2.072（-0.044）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.12（+1.13 +2.02%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4469.00（+6.50 +0.15%）
ビットコイン（ドル）
91033.94（+25.99 +0.03%）
（円建・参考値）
1427万3211円（+4075 +0.03%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
