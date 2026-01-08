NY株式8日（NY時間12:22）（日本時間02:22）
ダウ平均　　　49314.45（+318.37　+0.65%）
ナスダック　　　23461.61（-122.67　-0.52%）
CME日経平均先物　51550（大証終比：+360　+0.70%）

欧州株式8日終値
英FT100　 10044.69（-3.52　-0.04%）
独DAX　 25127.46（+5.20　+0.02%）
仏CAC40　 8243.47（+9.55　+0.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.480（+0.010）
10年債　 　4.167（+0.020）
30年債　 　4.843（+0.011）
期待インフレ率　 　2.274（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.863（+0.051）
英　国　　4.404（-0.012）
カナダ　　3.401（+0.005）
豪　州　　4.668（-0.091）
日　本　　2.072（-0.044）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.12（+1.13　+2.02%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4469.00（+6.50　+0.15%）

ビットコイン（ドル）
91033.94（+25.99　+0.03%）
（円建・参考値）
1427万3211円（+4075　+0.03%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ