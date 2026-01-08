　9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比310円高の5万1500円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1117.26円に対しては382.74円高。出来高は8487枚となっている。

　TOPIX先物期近は3516.5ポイントと前日比35ポイント高、TOPIXの現物終値比は32.16ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51500　　　　　+310　　　　8487
日経225mini 　　　　　　 51500　　　　　+310　　　141056
TOPIX先物 　　　　　　　3516.5　　　　　 +35　　　 13879
JPX日経400先物　　　　　 31650　　　　　+285　　　　1067
グロース指数先物　　　　　 697　　　　　　+3　　　　 854
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース