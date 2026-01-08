日経225先物：9日2時＝310円高、5万1500円
9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比310円高の5万1500円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1117.26円に対しては382.74円高。出来高は8487枚となっている。
TOPIX先物期近は3516.5ポイントと前日比35ポイント高、TOPIXの現物終値比は32.16ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51500 +310 8487
日経225mini 51500 +310 141056
TOPIX先物 3516.5 +35 13879
JPX日経400先物 31650 +285 1067
グロース指数先物 697 +3 854
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
