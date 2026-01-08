ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が７日（日本時間８日）、球団公式ＳＮＳで「カズマを知ろう！」と題した“珍・自己紹介”を発信した。６日（同７日）にカナダ・トロントで入団会見を終えたばかりだが、これまでのニックネームの由来や、好きな映画が「千と千尋の神隠し」であること、さらにオムライスなど食べ物の好みも明かして満足そうに笑顔を見せるなど、“岡本節”をさく裂させた。これまでもたびたびファンの心をつかむボケやコメントで愛されてきたが、新天地でもつかみは上々のよう。巨人時代からの名言集を振り返った。

▽「奈良県から来ましたジョニー・デップです！」

プロ１年目、１５年９月２６日のヤクルト戦（東京Ｄ）で初めてお立ち台に立って口にした。約１か月前の１軍初昇格時にチーム内のミーティングでも同様のあいさつをしたが、“ややウケ”だったそう。

▽「宮崎から帰ってきました！ 反町隆史です！」

１６年のＣＳ前にフェニックス・リーグから１軍に合流した際に全体練習前の円陣で「雨にも負けず、風にも負けず、宮崎から帰ってきました！ 反町隆史です！」とナインの爆笑を誘う。

▽「いいメロンを入れてほしい」

１９年１２月３日の契約更改で球団に「食堂に出ているメロンが硬いので熟しているやつを、とお願いしました。いいメロンを入れてほしい」と珍要求。のちに高級メロンが贈られることに。

▽「三角食べがいいと思います」

２４年８月２１日に東京Ｄでお立ち台に立った際に、インタビュアーを務めた子どもに「ご飯をいっぱい食べるには」と質問され「三角食べ」と返答。「おかず、ご飯、みそ汁で回す。偏って食べない」と伝授した。

▽「娘に３０球団のロゴを見せた時に…」

６日（日本時間７日）のブルージェイズの入団会見で、ブ軍入りを決めた理由を「僕の娘に３０球団の（チーム）ロゴを見せた時に一番最初に『これがかわいい』と言って選んだのがブルージェイズでした」