前ロッテで巨人、レッドソックスでもプレーした沢村拓一投手（３７）が現役引退を決断したことが８日、分かった。昨季は１軍で２０登板。シーズン終了後の１０月９日に退団が発表されて自由契約になっていた。中大から２０１０年ドラフト１位で巨人に入団。ＮＰＢとメジャーで計１５年間、１５０キロ台後半の速球主体に全力投球を貫いてきた。日米通算５４９登板の剛腕が第二の人生に歩み出す。

男の決断だ。日米で活躍した沢村が現役引退することが分かった。１５年間のプロ野球生活にスパッとピリオドを打つ。スポーツ報知の取材に「野球選手はなりたいと思ってなれる職業じゃないですし、やり続けたいと思ってやり続けられる世界じゃない。だからこそ自分なりに誇りと責任を持ってやってきましたが、マウンドに別れを告げる時が来ました」と明かした。

中大から１０年ドラフト１位で憧れの巨人のユニホームに袖を通した。プロ１年目の１１年は１１勝１１敗、２００イニング、防御率２・０３で新人王。セ・リーグでは江夏豊以来４４年ぶりの「新人２００イニング」の快挙だった。

１２年は１０勝でリーグ優勝を経験。巨人では堀内恒夫以来４５年ぶりの新人から２年連続２ケタ勝利だった。中日とのＣＳ最終Ｓ（東京Ｄ）では３連敗の崖っぷちで迎えた第４戦で快投し、お立ち台で「明日も勝つ！」と絶叫。チームは３連勝で逆転日本シリーズ進出を果たし、日本一をつかんだ。

リリーフに本格転向した１５年は６０登板３６セーブ、防御率１・３２。翌１６年は６３登板３７セーブで最多セーブのタイトルを獲得した。この年はシーズン中に右足の足底腱膜（そくていけんまく）断裂の重傷を負い、医師から最悪歩行困難の可能性もあると手術を勧められたが、守護神を任された使命感から保存療法で投げ続けると決意。公表も離脱もせず激痛に耐えて役割を果たした。

１９年は先発に再挑戦。２月の那覇キャンプ中に原監督から「リリーフでは自分を小さく窮屈にしているように見える。１点、２点、３点くらい、いいじゃないか。そういう野球をやってみろ」と告げられた。２軍で先発で長いイニングを投げることで脱力投法など新たな引き出しを増やし、５月に再びリリーフで１軍昇格。４３登板、防御率２・６１でリーグ優勝に貢献した。

２０年途中に香月一也内野手（現オリックス）とのトレードでロッテ移籍。同オフに海外ＦＡ権でメジャー挑戦してＲソックス入りした。２１年は５５登板５勝１敗、５３回で６１奪三振。２２年も４９登板とフル回転して地元ボストンの熱狂的なファンの心をつかんだ。

２３年の日本球界復帰時は前所属のロッテを選択。３年間、懸命に腕を振ってきた。昨年も１軍で２０登板。９月３０日の楽天戦（ＺＯＺＯ）では引退試合で先発して初回打者１人を抑えた中大の先輩・美馬に代わって登板し、打者２人を抑えた。結果的にこれが現役ラストマウンドとなった。

日米通算５４９登板５９勝６０敗７９セーブ１１２ホールド。剛腕の充実のプロ野球生活がゲームセットを迎えた。

◆沢村 拓一（さわむら・ひろかず）１９８８年４月３日、栃木市生まれ。３７歳。佐野日大、中大を経て１０年ドラフト１位で巨人入団。１年目に１１勝で新人王。１３年ＷＢＣ日本代表。１３年球宴第１戦ＭＶＰ。２０年９月に香月とのトレードでロッテ移籍。同年オフに海外ＦＡでレッドソックス移籍。２３年からロッテに復帰。日米通算５４９登板５９勝６０敗７９セーブ１１２ホールド、１０５８回１／３で９５１奪三振、防御率２・９３。１８４センチ１０５キロ。右投右打。