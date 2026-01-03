きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１６ドル台半ばに値を落としている。１００日線が１．１６６５ドル付近に来ているが、その付近での推移。一方、ユーロ円は１８３円を挟んでの上下動が継続。上昇トレンドに変化はないが、次第に上値が重くなって来ている印象も出ている。



本日は１１月のドイツ製造業受注が公表されていたが、予想に反して増加していた。１年ぶり大幅上昇となり、ドイツ製造業の回復傾向が定着しつつあることが示唆されていた。関税の不確実性が和らぐ中、大型受注が再び製造業セクターを押し上げたようだ。



ただ、エコノミストからは称賛の一方、２０２４年以降続いている狭いレンジをまだ上抜けていないとの慎重な声も出ている。



EUR/USD 1.1658 EUR/JPY 182.95 EUR/GBP 0.8677



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト