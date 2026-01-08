ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２３５ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式8日（NY時間11:23）（日本時間01:23）
ダウ平均 49231.37（+235.29 +0.48%）
ナスダック 23455.16（-129.12 -0.55%）
CME日経平均先物 51565（大証終比：+375 +0.73%）
欧州株式8日GMT16:23
英FT100 10048.70（+0.49 +0.00%）
独DAX 25124.20（+1.94 +0.01%）
仏CAC40 8246.03（+12.11 +0.15%）
米国債利回り
2年債 3.482（+0.012）
10年債 4.177（+0.030）
30年債 4.855（+0.024）
期待インフレ率 2.278（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.866（+0.054）
英 国 4.412（-0.004）
カナダ 3.411（+0.015）
豪 州 4.668（-0.091）
日 本 2.072（-0.044）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.01（+1.02 +1.82%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4459.60（-2.90 -0.06%）
ビットコイン（ドル）
90426.88（-581.07 -0.64%）
（円建・参考値）
1418万9786円（-91182 -0.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49231.37（+235.29 +0.48%）
ナスダック 23455.16（-129.12 -0.55%）
CME日経平均先物 51565（大証終比：+375 +0.73%）
欧州株式8日GMT16:23
英FT100 10048.70（+0.49 +0.00%）
独DAX 25124.20（+1.94 +0.01%）
仏CAC40 8246.03（+12.11 +0.15%）
米国債利回り
2年債 3.482（+0.012）
10年債 4.177（+0.030）
30年債 4.855（+0.024）
期待インフレ率 2.278（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.866（+0.054）
英 国 4.412（-0.004）
カナダ 3.411（+0.015）
豪 州 4.668（-0.091）
日 本 2.072（-0.044）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.01（+1.02 +1.82%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4459.60（-2.90 -0.06%）
ビットコイン（ドル）
90426.88（-581.07 -0.64%）
（円建・参考値）
1418万9786円（-91182 -0.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ