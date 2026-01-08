NY株式8日（NY時間11:23）（日本時間01:23）
ダウ平均　　　49231.37（+235.29　+0.48%）
ナスダック　　　23455.16（-129.12　-0.55%）
CME日経平均先物　51565（大証終比：+375　+0.73%）

欧州株式8日GMT16:23
英FT100　 10048.70（+0.49　+0.00%）
独DAX　 25124.20（+1.94　+0.01%）
仏CAC40　 8246.03（+12.11　+0.15%）

米国債利回り
2年債　 　3.482（+0.012）
10年債　 　4.177（+0.030）
30年債　 　4.855（+0.024）
期待インフレ率　 　2.278（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.866（+0.054）
英　国　　4.412（-0.004）
カナダ　　3.411（+0.015）
豪　州　　4.668（-0.091）
日　本　　2.072（-0.044）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.01（+1.02　+1.82%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4459.60（-2.90　-0.06%）

ビットコイン（ドル）
90426.88（-581.07　-0.64%）
（円建・参考値）
1418万9786円（-91182　-0.64%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ