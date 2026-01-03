『呪術廻戦』死滅回游の新OP＆ED映像公開！追加キャラ続々 今後の放送情報発表
人気アニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」第1話（通算48・49話）が、9日（8日深夜）に放送されたことを記念して、新たなキービジュアルが公開された。また、EDテーマがjo0jiの「よあけのうた」となり、ノンクレジットオープニング・エンディング映像、今後の放送情報も公開された。
【動画】新キャラ続々！公開された『呪術廻戦』死滅回游の新OP＆ED映像
アニメーション制作・MAPPA描きおろしとなる第3期キービジュアルには、拳を握り、覚悟を携えて前を向く虎杖や、その後ろには刀を構える乙骨、伏黒の姿、嘲笑うような表情を見せる夏油（加茂憲倫）の姿が描かれている。さらに、高専三年の秤と星、「死滅回游」の泳者プレイヤーである日車や高羽をはじめ、第3期から登場する追加キャラクターたちも描かれ、これから起こる激闘を彷彿とさせるビジュアルに仕上がっている。史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」の廻る物語を感じる一枚になっている。
虎杖の後ろ姿から始まるノンクレジットオープニング映像では、King Gnuが歌うOPテーマ「AIZO」の息つく暇もないロックチューンにシンクロするように、拳を振るう虎杖や刀を構える乙骨のアクションシーンが畳みかけ、『呪術廻戦』の熱量を一気に引き上げる、圧倒的なスピード感の映像が展開。さらに、不穏な気配を漂わせる夏油（加茂憲倫）や、第3期から登場する新キャラクターたちの存在も描かれており、第3期で描かれる死闘と、それぞれの関係性の行方が気になる映像に。
さらにjo0jiの「よあけのうた」とともに、苦悩や葛藤を抱えた表情を浮かべる虎杖悠仁、そして赤く染まったアールデコ調のステンドグラスが映し出されるノンクレジットエンディング映像も解禁に。壮大な景色が次々と切り替わる中で、両面宿儺の指や釘崎野薔薇の後ろ姿などが印象的に映り込み、呪術師として歩んできた虎杖悠仁の過酷な道程を感じさせる映像となった。
■『呪術廻戦』放送スケジュール
第48話〜第54話：1月8日〜2月12日
閑話：2月19日
第55話〜第59話：2月26日〜3月26日
閑話は「#死滅回游 前編」の映像を中心としつつ、それぞれ新規ナレーションを加えた再構成番組を予定。
また下記の放送日は、放送時間が変更となります。
2月5日：0 :36〜
2月12日：0 :36〜
2月19日（閑話）：26:00〜
※放送時間は都合により予告なく変更になる可能性あり。
