ポンドドルはＮＹ時間に入って売りが強まり、１．３４１５ドル付近に値を落とした。ただ、動きが一巡すると買戻しが入り、１．３４ドル台半ばに戻している。重要な英経済指標の発表もなく、専らドルの材料に依存する展開だが、明日の米雇用統計のほか、米最高裁がトランプ関税に対する判断を出すとも言われており、全体的に方向感はない。



一方、ポンド円はロンドン時間の朝方に一時２１０円台前半に下落していたものの、ドル円が１５７円台を試す展開となる中、２１１円台に戻している。



英中銀の意思決定者パネル（ＤＭＰ）が１２月に実施した調査によると、英企業は中期的にインフレは目標の２％を上回って推移すると見込んでいる。向こう１年の期待インフレは１２月までの直近３カ月で３．４％、３年先の期待インフレは同期間で２．９％だった。これについてエコノミストは「企業の消費者物価指数（ＣＰＩ）に関する一般的な期待は、先行きのインフレの粘着性を示唆している」と指摘している。



GBP/USD 1.3446 GBP/JPY 211.04 EUR/GBP 0.8680



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

