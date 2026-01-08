【今日の献立】2026年1月9日(金)「青菜入りサムゲタン風かゆ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「青菜入りサムゲタン風かゆ」 「カボチャのそぼろあんかけ」 「白菜の即席キムチ」 の全3品。
胃を休める優しい献立。サムゲタン風のおかゆは滋養ある味わいです。
【主食】青菜入りサムゲタン風かゆ
手羽先から出るスープをしっかり吸ったおかゆです。ゴマ油で香りをプラスして召し上がれ。
©Eレシピ
調理時間：50分
カロリー：487Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）お米 3/4合(120g)
鶏手羽先 6本 カブの葉 1個分
水 1000ml
酒 大さじ2
ショウガ 1片
塩麹 大さじ1
塩 少々
ゴマ油 大さじ1
クコの実 少々
【下準備】お米は炊く30分前に水洗いし、水に漬けておく。クコの実は水につけてもどし、柔らかくなったら水気をきっておく。
©Eレシピ
調理時間に漬ける時間は含みません。
鶏手羽先は関節部分で2つに切り離し、身の厚い部分に切り込みを入れる。
©Eレシピ
カブの葉は水洗いし、細かく刻む。ショウガは皮付きのまま、薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 厚手の鍋に、水、酒、ショウガ、塩麹、鶏手羽先を入れて中火にかける。
©Eレシピ
2. 沸騰したらアクを取り、お米を入れる。こげつかないよう時々混ぜながら、中火で30分煮る。
©Eレシピ
3. 刻んだカブの葉を入れ、優しく混ぜて塩で味を調え、器に注ぐ。ゴマ油をたらし、クコの実を散らす。
©Eレシピ
【副菜】カボチャのそぼろあんかけ
カボチャは少な目の煮汁で蒸すように煮ると、甘みが生きます。旨みたっぷりの鶏そぼろあんと相性ぴったり。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：159Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）カボチャ 1/8個(200g)
鶏ひき肉 50g
＜煮汁＞
水 200ml
酒 大さじ1
きび砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ1
塩 小さじ1/4
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1
水 大さじ1
【下準備】カボチャは種を取り除き、食べやすい大きさに切り、面取りをする。＜水溶き片栗＞の材料を混ぜる。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋に＜煮汁＞の材料と鶏ひき肉を入れ、中火にかける。加熱しながら鶏ひき肉をほぐすよう菜ばしで混ぜる。
©Eレシピ
2. (1)の鍋に、カボチャの皮を下にして入れる。沸騰したら蓋をして火を弱め、8〜10分程、カボチャにスッと竹串が通るまで煮る。
©Eレシピ
3. カボチャを取り出し、器に盛って＜水溶き片栗＞を加え、トロミがつくまで混ぜながら加熱する。
©Eレシピ
4. カボチャに(3)のあんをかける。
©Eレシピ
【副菜】白菜の即席キムチ
白菜やネギ、お好みでニラなども入れて、調味料で和えると簡単にキムチ味の漬物ができます。
©Eレシピ
調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：55Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）白菜 2枚(150g)
万能ネギ 1本 塩 少々
＜調味料＞
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
ナンプラー 大さじ1
コチュジャン 小さじ1
ゴマ油 小さじ1
きび砂糖 小さじ1/2
白ゴマ 小さじ1/2
【下準備】白菜は3cm角に切る。万能ネギは長さ3cmに切る。＜調味料＞の材料をボウルに入れて混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 白菜と万能ネギを抗菌袋に入れて塩少々をまぶし、軽くもんでしんなりさせる。
©Eレシピ
2. (1)の水気をギュッと絞り、＜調味料＞のボウルに入れて混ぜ合わせる。器に盛り、白ゴマを散らす。
©Eレシピ
30分程度冷蔵庫で漬け込むとより美味しくなります。