プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「青菜入りサムゲタン風かゆ」 「カボチャのそぼろあんかけ」 「白菜の即席キムチ」 の全3品。
胃を休める優しい献立。サムゲタン風のおかゆは滋養ある味わいです。

【主食】青菜入りサムゲタン風かゆ
手羽先から出るスープをしっかり吸ったおかゆです。ゴマ油で香りをプラスして召し上がれ。

©Eレシピ


調理時間：50分
カロリー：487Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

お米  3/4合(120g)
鶏手羽先  6本 カブの葉  1個分
水  1000ml
酒  大さじ2
ショウガ  1片
塩麹  大さじ1
塩  少々
ゴマ油  大さじ1
クコの実  少々

【下準備】

お米は炊く30分前に水洗いし、水に漬けておく。クコの実は水につけてもどし、柔らかくなったら水気をきっておく。

©Eレシピ


調理時間に漬ける時間は含みません。
鶏手羽先は関節部分で2つに切り離し、身の厚い部分に切り込みを入れる。

©Eレシピ


カブの葉は水洗いし、細かく刻む。ショウガは皮付きのまま、薄切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 厚手の鍋に、水、酒、ショウガ、塩麹、鶏手羽先を入れて中火にかける。

©Eレシピ


2. 沸騰したらアクを取り、お米を入れる。こげつかないよう時々混ぜながら、中火で30分煮る。

©Eレシピ


3. 刻んだカブの葉を入れ、優しく混ぜて塩で味を調え、器に注ぐ。ゴマ油をたらし、クコの実を散らす。

©Eレシピ



【副菜】カボチャのそぼろあんかけ
カボチャは少な目の煮汁で蒸すように煮ると、甘みが生きます。旨みたっぷりの鶏そぼろあんと相性ぴったり。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：159Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

カボチャ  1/8個(200g)
鶏ひき肉  50g
＜煮汁＞
  水  200ml
  酒  大さじ1
  きび砂糖  小さじ2
  しょうゆ  小さじ1
  塩  小さじ1/4
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ1
  水  大さじ1

【下準備】

カボチャは種を取り除き、食べやすい大きさに切り、面取りをする。＜水溶き片栗＞の材料を混ぜる。

©Eレシピ



【作り方】

1. 小鍋に＜煮汁＞の材料と鶏ひき肉を入れ、中火にかける。加熱しながら鶏ひき肉をほぐすよう菜ばしで混ぜる。

©Eレシピ


2. (1)の鍋に、カボチャの皮を下にして入れる。沸騰したら蓋をして火を弱め、8〜10分程、カボチャにスッと竹串が通るまで煮る。

©Eレシピ


3. カボチャを取り出し、器に盛って＜水溶き片栗＞を加え、トロミがつくまで混ぜながら加熱する。

©Eレシピ


4. カボチャに(3)のあんをかける。

©Eレシピ



【副菜】白菜の即席キムチ
白菜やネギ、お好みでニラなども入れて、調味料で和えると簡単にキムチ味の漬物ができます。

©Eレシピ


調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：55Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

白菜  2枚(150g)
万能ネギ  1本   塩  少々
＜調味料＞
  ニンニク  (すりおろし)小さじ1/2
  ナンプラー  大さじ1
  コチュジャン  小さじ1
  ゴマ油  小さじ1
  きび砂糖  小さじ1/2
白ゴマ  小さじ1/2

【下準備】

白菜は3cm角に切る。万能ネギは長さ3cmに切る。＜調味料＞の材料をボウルに入れて混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. 白菜と万能ネギを抗菌袋に入れて塩少々をまぶし、軽くもんでしんなりさせる。

©Eレシピ


2. (1)の水気をギュッと絞り、＜調味料＞のボウルに入れて混ぜ合わせる。器に盛り、白ゴマを散らす。

©Eレシピ


30分程度冷蔵庫で漬け込むとより美味しくなります。