スターバックスのバレンタイン♡深みを味わうカカオ体験が登場

バレンタインが近づくと、甘さの中にほんのりとした大人の余韻を求めたくなるもの。スターバックスから登場するのは、カカオの“深み”を主役にした2種のビバレッジです。濃厚でありながら軽やか、華やかでありながら落ち着きのある味わいは、特別な日にも、慌ただしい日常の合間にも寄り添う存在。ひと口で心をほどくような、上質なバレンタイン時間を演出してくれます♡

デザート感覚で楽しむフラペチーノ®

『カカオ&ストロベリームースフラペチーノ®』は、クリームカカオベースにヘーゼルナッツフレーバーシロップを合わせ、ジェラートのようになめらかな口当たりに仕上げた一杯。

後味はすっきりとしながらも、カカオのコクをしっかりと感じられます。

甘酸っぱいストロベリー果肉が重なり、トップにはショコラムースとレッドベリーグラサージュソース、ストロベリーフレーバーキャンディーをオン。

混ぜ方次第で表情が変わる、リッチで華やかな味わいが魅力です。

＜お持ち帰りの場合＞717円

＜店内ご利用の場合＞730円

静かな余韻を楽しむカカオムースラテ

『カカオムースラテ』は、ほろ苦いカカオソースとエスプレッソを合わせた、温もりを感じるラテ。トップのショコラムースが溶け合い、ミルクのやさしい甘みとカカオの芳醇な香りが穏やかに広がります。

仕上げのシェイブカカオが、ひと口ごとにビターな余韻をプラス。忙しい合間や夜のリラックスタイムに、心を整えるような一杯です。

＜お持ち帰りの場合＞Short599円/Tall638円/Grande682円/Venti®726円

＜店内ご利用の場合＞Short610円/Tall650円/Grande695円/Venti®740円

よりビターに楽しむ大人カスタマイズ

『カカオ&ストロベリームースフラペチーノ®』には、エスプレッソショットの追加がおすすめ。香ばしい苦味がカカオの奥行きを引き立て、ストロベリーの甘酸っぱさとのコントラストが際立ちます。

甘さだけに偏らない、洗練された味わいは、仕事の合間にもぴったりな大人仕様です。

『エスプレッソショット』追加カスタマイズ

＜お持ち帰りの場合＞54円

＜店内ご利用の場合＞55円

バレンタインに、深みのある余白を

甘さの中に、静かな余韻を忍ばせたスターバックスのバレンタインドリンク。華やかなフラペチーノ®も、穏やかなラテも、その日の気分にそっと寄り添ってくれます。

自分へのご褒美としても、大切な人とのひとときにも。カカオの深みを味わいながら、心に余白をつくる時間を楽しんでみてください♡