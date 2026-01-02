『大根のゆで焼き』って知ってる⁉大根が感動レベルで甘香ばしくなる藤井恵さんの裏技
大根をじわじわ蒸しゆでしたあと、湯がなくなったら、そのまま火を通してから焼き上げる「ゆで焼き」。みずみずしさと香ばしさを同時に楽しめる調理法です。箸を入れた瞬間にじゅわっと広がる甘みは、思わず驚くほど！ 牛肉とオイスターだれを合わせれば、主役級のおかずになります。
『ゆで焼き大根と牛肉オイスターだれ』のレシピ
材料（2人分）
大根……8cm（約300g）
牛もも肉（焼き肉用）……200g
〈下味〉
にんにくのすりおろし……小さじ1
片栗粉……小さじ1
しょうゆ……小さじ1
酒……小さじ1
万能ねぎ……2本
〈A〉
水……2カップ
塩……小さじ1/3
オリーブオイル……小さじ2
〈B〉
オイスターソース……小さじ2
酒……小さじ2
水……小さじ2
サラダ油
作り方
（1）下ごしらえをする
大根はよく洗い、皮つきのまま幅2cmの輪切りにする。万能ねぎは斜め薄切りにして水にさらし、水けをきる。牛肉は細切りにして下味の材料をもみ込む。
（2）大根をゆでて焼く
フライパンに〈A〉と大根を入れて強火にかける。煮立ったら中火にし、ふたをして水けがほぼなくなるまで20分ほどゆでる。ふたを取ってそのまま水けをとばし、大根を3分ほど焼く。
こんがりとしたら裏返し、さらに2分ほど焼いて器に盛り、アルミホイルなどをかぶせて保温する。
（3）牛肉を炒め、たれを作って仕上げる
（2）のフライパンにサラダ油小さじ1を強めの中火で熱する。牛肉を入れて色が変わるまで炒め、大根に添える。フライパンにBを入れて中火にかけ、混ぜながらひと煮立ちさせる。大根と牛肉にかけ、万能ねぎをのせる。
POINT
大根の水分量によってもゆで時間が変わるので、フライパンの中のゆで汁の残りぐあいをときどきチェックしてくださいね。
「ゆでただけ」「焼いただけ」では味わえない味わい。「ゆで焼き」を知っておくと、大根料理のレパートリーが確実に広がりますよ。
女子栄養大学卒業後、料理番組、フードコーディネーターのアシスタントなどを経て、独立。毎日の夕食もお弁当も、昔ながらの料理もヘルシーレシピも、気のきいたおもてなし料理までこなす実力派。考案されるレシピは味のよさと作りやすさを兼ね備えた多くの人に支持されるものばかり。等身大のライフスタイルが幅広い層の憧れとなり、注目を集めている。
（『オレンジページ』2025年2月17日号より）