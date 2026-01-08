そらる×まふまふによるAfter the Rainがユニット結成10周年を迎えた本日、アニバーサリーとなる2026年から2027年にかけて＜After the Rain 10th Anniversary Tour 〜 春夏秋冬 〜＞と題したアリーナツアーを開催することを発表した。

After the Rainが10年間の活動を通して発表してきた楽曲は、ユニット初のオリジナル曲「桜花ニ月夜ト袖シグレ」から始まり、季節を彩るテーマの人気曲が多数発表されてきた。

ツアーのサブタイトルにある“春夏秋冬”は、そんな彼らを象徴する言葉でもありながら、アニバーサリーイヤーとなる1年間を、季節の移ろいに添いながら、リスナーと共に過ごしたいという想いも込められたタイトルとなっている。

本ツアーでは、四季折々の演出やパフォーマンスを予定しており、 ツアーの皮切りとなる5月の神奈川公演は“春”をテーマに、8月の兵庫公演は“夏”、10月の広島公演は”秋”、27年2月の宮城公演は“冬”と、公演ごとに季節に沿ったテーマが予定されている。

これまで地方公演の少なかったAfter the Rainにとって、神戸ワールド記念ホールは2017年以来約9年ぶり、そして広島と仙台での公演は初となる。広島公演はまふまふの誕生日も重なり、仙台はそらるの地元ということもあって、季節以外の楽しみ方も期待したい。

現在チケットの1次抽選受付もスタートしている。

＜After the Rain 10th Anniversary Tour 〜 春夏秋冬 〜＞

【春公演】

2026年5月5日（火祝） ぴあアリーナMM 開場16:30 / 開演18:00

2026年5月6日（水祝） ぴあアリーナMM 開場14:30 / 開演16:00 【夏公演】

2026年8月29日（土） 神戸ワールド記念ホール 開場17:00 / 開演18:00

2026年8月30日（日） 神戸ワールド記念ホール 開場15:00 / 開演16:00 【秋公演】

2026年10月17日（土） 広島サンプラザホール 開場17:00 / 開演18:00

2026年10月18日（日） 広島サンプラザホール 開場15:00 / 開演16:00 【冬公演】

2027年2月6日（土） ゼビオアリーナ仙台 開場17:00 / 開演18:00

2027年2月7日（日） ゼビオアリーナ仙台 開場15:00 / 開演16:00 ■チケット料金

指定席：8,800円（税込）

※3歳以上有料

※3歳未満購入不可/膝上鑑賞可能な場合は3歳未満でも無料で入場可

※販売予定数に達した場合、一般発売はございません。 ■チケット1次抽選受付情報

受付期間：〜1月25日（日）23:59まで

受付URL：https://eplus.jp/atr2026_saisoku/

受付方法：抽選（受付期間内にお申込みください）

発券方法：e+スマチケのみ

受付枚数：1公演につきお1人様4枚まで

※同行者を含むご来場者全員のe+会員登録(無料)が必要となります。

◆ライブ特設サイト