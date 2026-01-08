フジテレビ「超ホンマでっか！？ＴＶ」が７日、放送され、正月太りを楽に解消する方法についてトークが繰り広げられた。

高校卒業後に名古屋から上京し、俳優を目指していた玉木宏（４５）は、体型について「すぐ太りますよ。さんまさんと初めてお会いしたころはもうちょっと、ぽっちゃりしてたんで」とブレーク前の２０数年前に明石家さんまと出会っていたことに触れた。

さんまが「ゴルフ場、碑文谷のゴルフ練習場でバイトしてたんや」と明かすと、スタジオは「え〜っ？！」と一斉に驚きの声。島崎和歌子は「うそぉ〜？！」と仰天すると、さんまは「それで（レストランで）俺の注文したアイスコーヒーとか、担当みたいにしてくれて」と振り返ると、玉木も「はい」と笑顔。再びスタジオに「え〜っ？！」「ウソ〜！」の声があがった。

さんまは「役者なりたいんです」「頑張れよ」などと励ましていたやりとりを明かしながら、（内心）『絶対売れへんわ』と思っていたそうだが、「売れたんや！」。これにはスタジオも爆笑で、島崎も「ひどい」と笑っていた。