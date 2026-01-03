「DJI Mini 4K」カメラドローン

Amazonにて、DJIのドローンがセール価格で販売されている。期間は1月22日23時59分まで。

期間中、軽量でコンパクトな「DJI Mini 4K」とコントローラー不要で携帯性に優れた「DJI Neo コンボ」がお買い得価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「DJI Mini 4K」カメラドローン

「DJI Mini 4K」は、ワンタップでの離陸/着陸、GPS Return to Home(RTH)、安定したホバリング、初心者向けのワンタッチ簡単操作をサポート。アプリ内の学習リソースにより、短期間で飛行を習得できる。

クリアな4K解像度で、日の出、日没、夜景など、あらゆる光の中で美しい瞬間を捉える。3軸ジンバルにより、シネマティックな映像を実現する。

パワーが強化されたブラシレスモーターで、最大4,000メートルの高度での離陸が可能。さらに、伝送距離は最大10kmに達し、広大な風景を自由に探索できる。

本体のほか、バッテリー×2、DJI RC-N1C送信機、ショルダーバッグ、プロペラホルダー、予備プロペラなどが含まれている。

「DJI Neo コンボ」ドローン

135gという小型軽量設計により、どこにでも簡単に持ち運べ、瞬時に飛行準備が整う。ボタン一つで手のひらから離陸し、屋内外での安全な飛行が楽しめる。18分のバッテリー寿命で20回の離着陸が可能。Wi-Fiによる30mの映像伝送をアプリで操作できる。