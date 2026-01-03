「65E670R」（2025年モデル）＋REGZA(レグザ) サウンドバー RA-B100(A)」

Amazonにて、REGZAのテレビがセール価格で販売されている。セール期間は1月22日23時59分まで。

期間中は、直下型倍速パネル搭載4K液晶テレビ「65Z570L」やハイスペックMini LEDテレビ「75Z870N」のほか、4K倍速液晶テレビ「65E670R」（2025年モデル）、4K 液晶 Mini LEDテレビ「65Z870M」にそれぞれREGZA(レグザ) サウンドバー RA-B100(A)が付属するセット商品など多数お買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

REGZA「65E670R」（2025年モデル）＋REGZA(レグザ) サウンドバー RA-B100(A)

「65E670R」は地デジAIビューティが番組の気になるノイズを抑え、くっきりとした高画質を提供。レグザ重低音立体音響システム Zにより、クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンドを楽しめる。

また、小型テレビでも立体的で迫力あるサウンドを楽しめるサウンドバー「RA-B100(A)」は、左右にツイーターとフルレンジスピーカーを搭載。最大100Wのマルチアンプ駆動で、クリアで豊かな音体験を実現する。

REGZA「65Z570L」

高速レスポンス、ノイズリダクション、快適な操作性を備えたレグザエンジンZRIIを搭載。また、重低音立体音響システムにより、クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンドが楽しめる。迫力ある映像と約0.83msecの低遅延で、快適にゲームプレイが楽しめる「瞬速ゲームモード」も搭載されている。