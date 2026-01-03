有線テンキーレスゲーミングキーボード「PRO X TKL RAPID」（G-PKB-TKL-RTBKd）＋マウスパッド「G240」のセット

Amazonにて、ロジクールのゲーミングブランド「Logicool G」のヘッドセットやマウス、キーボード、ステアリングコントローラーとマウスパッドのセットが特別価格で販売されている。期間は1月21日23時59分まで。

今回、マウスパッド「G240」と様々なゲーミングデバイスとのセットがラインナップ。ロジクールG独自のハイブリッドスイッチ「LIGHTFORCE」を搭載したゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2」や、軽量設計のワイヤレスゲーミングヘッドセット「G522 LIGHTSPEED」、デュアルモーターのフォースフィードバックを搭載したステアリングコントローラー「G29」とのセットが、それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

ゲーミングマウスパッド「G240」（クロス表面 標準サイズ 340×280×1mm）

【セット買い】【Amazon.co.jp限定】ワイヤレスゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2」※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き+ゲーミングマウスパッド「G240」

【Amazon.co.jp限定】ワイヤレスゲーミングヘッドセット「G522」+マウスパッド「G240」

【Amazon.co.jp限定】ステアリングコントローラー「G29」+マウスパッド「G240」