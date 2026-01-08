　9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比220円高の5万1410円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1117.26円に対しては292.74円高。出来高は7371枚となっている。

　TOPIX先物期近は3509.5ポイントと前日比28ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.16ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51410　　　　　+220　　　　7371
日経225mini 　　　　　　 51415　　　　　+225　　　112798
TOPIX先物 　　　　　　　3509.5　　　　　 +28　　　 10473
JPX日経400先物　　　　　 31615　　　　　+250　　　　 829
グロース指数先物　　　　　 696　　　　　　+2　　　　 677
東証REIT指数先物　　売買不成立

