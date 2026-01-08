日経225先物：9日0時＝220円高、5万1410円
9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比220円高の5万1410円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1117.26円に対しては292.74円高。出来高は7371枚となっている。
TOPIX先物期近は3509.5ポイントと前日比28ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.16ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51410 +220 7371
日経225mini 51415 +225 112798
TOPIX先物 3509.5 +28 10473
JPX日経400先物 31615 +250 829
グロース指数先物 696 +2 677
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
