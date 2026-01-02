ブライトンのＭＦ三笘薫（２８）が敵地のマンチェスターＣ戦で２戦連続で先発し、０―１の後半１５分、左足首負傷から復帰後初となる同点ゴールを挙げた。左でボールを受け中へ切れ込む得意の形から、右足で鮮やかミドルを決めた。この日は同３８分まで出場。昨年９月１３日ボーンマス戦以来１１６日ぶりの今季２点目で、復活をアピールした。６月に北中米大会を控えるＷ杯イヤーで新年初得点を奪い、森保ジャパンにとっても頼れるエースの復調は追い風となる。

これぞ三笘という値千金のゴールだった。後半１５分、横パスを受けて左からドリブルで切り込み、ペナルティーエリア外から右足でシュート。「相手の足が開くのは分かった」。正確にコントロールされた地を這（は）う鮮やかな一撃は、ブロックしようとした相手の股下を抜け、イタリア代表ＧＫドンナルンマの手も届かないゴール右下へ決まった。

得点後は何度も拳を振り、敵地に詰めかけたサポーターをあおり、叫んだ。「厳しい展開だったので、チームを鼓舞したかった。親も来ていたので」。観戦した両親の前で復帰後初得点。その後も左サイドから抜け出し、決定機をつくった。勝ち越しはならなかったが、２位の強豪マンチェスターＣから貴重な勝ち点１となった。

新年２試合目でゴールはやはりうれしい。「これでチームの一員になったと感じる」と三笘は言った。昨年９月２７日のチェルシー戦で左足首を負傷した後、約２か月半の離脱を経て、同１２月中旬に復帰。「休んだ分をこれからもっともっと戻していかないと」と冷静に語った。

昨年１０、１１月の日本代表の活動にはけがのため、不参加。その間、同じポジションのＭＦ中村敬斗が４試合２得点１アシストと活躍。三笘は代表復帰に関し「まず自分がピッチに立つことでアピールしないと選ばれないと思う」と話していたが、一方で欠場期間を振り返り「もう少し早く復帰できるかなというところで、なかなかうまくいかないことの連続だった」と苦悩も明かした。

３月末にはイングランドなどと対戦する欧州遠征が控える。攻撃陣では主力ＭＦ南野拓実が左膝前十字じん帯断裂の大けがを負い長期離脱中で、三笘が復調すればＷ杯に臨む日本代表にとっても心強い。森保一監督（５７）はこの日、三笘の復活劇に「素晴らしいシュート。これからの代表活動に後押しになる」と目を細めた。復帰後の先発はまだ２試合目。屈指のアタッカーは「常に試合に出ることを求められている。しっかり結果を出したい」と足元を見つめた。

◆三笘の負傷の経過

▽２０２５年９月２７日・チェルシー戦 左足首を負傷し、以降リーグ９試合を欠場。日本代表の１０月、１１月の国内での活動にも招集されず。

▽同１２月１３日・リバプール戦 後半１９分から途中出場で約２か月半ぶりピッチへ。アディショナルタイムを含め３４分間プレー

▽２６年１月３日・バーンリー戦 けがから復帰後の初先発で後半２６分まで出場。チームの７試合ぶり勝利に貢献。